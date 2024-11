EN EL MARCO DE SU GIRA REGIONAL "SOMBRAS Y LLAMARADAS" HARÜWEN JUNTO A SATRINA SE PRESENTARÁN EN PUERTO NATALES

En octubre del año 2024 Harüwen, banda de Folklore/Metal anunciaba su gira regional "Sombras y Llamaradas" a través de Insula Prod, concretando por primera vez concierto y clínica musical en Porvenir, Punta Delgada, Punta Arenas y Puerto Natales. En este contexto, nace "Hechiceras y Piratas", concierto que cumple con un par de objetivos; seguir con la gira de la banda, promocionar "Pedro Ñancupel" primer sencillo de Harüwen y además Satrina por su parte terminando de promocionar su exitoso sencillo "Hechicera". Además de un par de sorpresas preparadas para esa misma noche.

​



En palabras de Daniela Díaz, colaboradora de Insula Prod en Puerto Natales; "Yo siempre he estado ligada a la difusión (...) me siento identificada con el proyecto de Insula, nosotros hacíamos algo similar en la región de la Araucanía. Acá (Puerto Natales) la gente me conoce y sabe que acá en Urban Paradise hay un espacio seguro para difundir información de cualquier tipo en lo musical. Mi proyección con Insula tiene que ver con lo que está pasando ahora, que se generen redes: ya se han contactado con muchas bandas natalinas y siento que el rollo del boletín, podcasts etc, ha ayudado a que se den nuevas ideas como el concierto de este 29 de Noviembre."

​



La cita es este 29 de Noviembre en Clandestino's Bar, Yungay #699 desde las 23:00 hrs. Todas las preventas se pueden adquirir a tan solo $4.000 en Urban Paradise, Baquedano #519 o vía Instagram @urbanparadise.puertonatales. En puerta, el valor de la entrada será de $6.000.

​



Producen: Insula Prod, Wilson Toro, Hugo Colivoro (Ayekan), Daniela "HCPunk" Díaz (Urban Paradise), Jessica Navarro (Clandestino's Bar).

​