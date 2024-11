ESTUDIANTES DE INSTITUTO DON BOSCO Y LICEO INDUSTRIAL SE EVALUARON PARA OBTENER CERTIFICACIÓN DE INSTALADORES ELÉCTRICOS Y DE GAS

​Esta semana, treinta y seis estudiantes del Instituto Don Bosco y del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán están participando de un proceso de evaluación para optar a certificaciones de Instalador (a) Eléctrico clase D y de Instalador (a) de Gas clase 3, ambas a través de Chile Valora.



​Gracias al financiamiento de Constructora Salfa, a través de franquicia tributaria, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, en coordinación con ChileValora, lleva a cabo, por segundo año consecutivo, procesos de evaluación de certificación de competencias laborales en establecimientos Educación Media de la región de Magallanes.



​"Como Cámara hemos definido el desarrollo del Capital Humano como uno de nuestros focos estratégicos, especialmente en lo relacionado con la capacitación. En vinculación con el medio, con distintos liceos técnicos de Punta Arenas, estamos promoviendo la certificación de competencias laborales, lo que es muy positivo, porque permite que los jóvenes salgan del colegio con una certificación de la especialidad elegida", indicó Cristóbal Bascuñán, presidente de la CChC Magallanes.



​Por su parte, Marilyn Cárdenas, Coordinadora Regional ChileValora en Magallanes, señaló que "nos alegra mucho que por segundo año consecutivo hemos podido realizar procesos de evaluación de certificación de competencias laborales en liceos en Magallanes. En esta oportunidad, además de la evaluación de alumnos del Instituto Don Bosco en el perfil ocupacional Instalador(a) Eléctrico Clase D, se sumaron alumnos del Liceo Industrial en el mismo perfil eléctrico Clase D y también el perfil de Instalador de Gas Clase 3. Este trabajo fue posible gracias a los aportes de la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes y de la empresa Salfa, que una vez más demuestran su compromiso con la región al contribuir con el desarrollo del capital humano y de sus condiciones laborales".



​El proceso de evaluación realizado en los mismos liceos constó de una prueba teórica y una parte práctica ejecutada por el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias JES & DOR, donde se revisó si los estudiantes pueden realizar instalaciones eléctricas y de gas de acuerdo a normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En el área eléctrica, se evaluó la correcta planificación de un proyecto eléctrico, la verificación del funcionamiento de la instalación eléctrica de acuerdo a proyecto elaborado, la instalación de tableros de distribución, equipos, artefactos y accesorios de acuerdo a normativa SEC, y la canalización de la distribución interior en bandejas portaconductores y molduras y en pilares de servicios y tuberías. En tanto, en el área de gasfitería se evaluó si los estudiantes son capaces de proyectar, diseñar, ejecutar y supervisar una instalación de gas en baja presión de hasta 60 KW, de montar tuberías, artefactos, accesorios y dispositivos de gas en baja presión de hasta 60 KW de potencia, y de mantener y reparar artefactos y redes de gas con potencia instalada de acuerdo a normativa SEC.



​Christyan Ovando, jefe de la Especialidad Electricidad del Instituto Don Bosco, explica que los participantes de este proceso de certificación son estudiantes de Cuarto Medio y revela que "desde principio de año los alumnos están involucrados pensando en esta posibilidad de certificación. Es la segunda vez que llevamos a cabo este proceso. Esperamos este año poder certificar a más estudiantes porque la región necesita mano de obra calificada".



​Por otro lado, José Raúl Alvarado Díaz, director del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, señaló que "es una actividad muy importante que va en beneficio de nuestros alumnos. Eso también significa recibir un apoyo en la formación de nuestros estudiantes en sus especialidades, en este caso, en sanitaria y electricidad. Es el primer grupo de estudiantes de este Colegio que se enfrenta a esta evaluación y certificación, por lo que es un momento importante. Es un valor agregado a nuestro colegio y nos obliga cada día a trabajar con más ahínco en la formación de nuestros jóvenes, en lo que corresponde a la parte técnica, a la parte pedagógica, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta evaluación y certificación tiene un gran impacto dentro del Colegio y también dentro de la propia comuna Punta Arenas".



​Los instaladores eléctricos clase D pueden desempeñarse en instalaciones de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kw de potencia total instalada sin alimentadores (tipo f) y en instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión con un máximo de 5 kw de potencia total instalada, sin alimentadores. En tanto, los instaladores de gas clase 3 pueden diseñar, ejecutar y supervisar una instalación de gas en baja presión de hasta 60 KW.



​"Es una oportunidad increíble para nosotros porque es algo que no se da todos los días y menos a personas tan jóvenes como nosotros, que recién estamos saliendo de un liceo técnico. Los profesores nos incentivaron harto en poder pasar esta prueba. Me gustaría estudiar ingeniería en electricidad y esto me motiva más a seguir", señaló Matías Parada, estudiante del Instituto Don Bosco.



​Por su parte, Kevin Gallardo, estudiante del Liceo Industrial, comentó que "me gusta la Electricidad porque es una buena especialidad y tiene campo laboral. Con esta certificación tenemos más oportunidad de tener un empleo y también permite trabajar de manera independiente".



​"Es muy bueno poder acceder a certificarse porque es un proceso que si lo hacemos de manera individual sale bastante caro. Con esta certificación en instalador de gas tendremos más oportunidades laborales", aseguró Claudio Ulloa, estudiante del Liceo Industrial.



​Michael Estay García, docente y jefe de la especialidad de Instalaciones Sanitaria y de Gas del Liceo Industrial, está apoyando a estudiantes en la certificación y está también inscrito en el proceso para obtener la certificación como Instalador de Gas.



​"Me parece muy buena esta oportunidad que se da por primera vez en este Liceo; cuando yo estudié acá no la tuvimos. La certificación nos abre muchas puertas al ser certificados porque podemos proyectar, diseñar y ejecutar todo en una instalación de gas en baja presión, hacer todo el trabajo completo, y nos permite trabajar de manera independiente. En mi caso, ya soy gasfíter y docente, pero gracias a esto puedo acceder a la certificación en Punta Arenas y no gastar recursos para viajar a certificarme en otra zona", comentó Estay.



​Durante el mes de diciembre se informará a los estudiantes si aprobaron la certificación de ChileValora. Ya con el diploma en mano, los jóvenes pueden adquirir rápidamente su Licencia de Instalador (a) Eléctrico Clase D o de Instalador (a) de Gas Clase 3 de la SEC. En el caso de los estudiantes que se certifican de Instalador (a) Eléctrico podrán ver disminuida su carga académica si deciden ingresar a la Educación Superior en Inacap Punta Arenas.





