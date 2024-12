19 ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN EVALÚAN SUS COMPETENCIAS LABORALES COMO CUIDADORES/AS PRIMARIOS/AS

​De forma inédita para la región de Magallanes, un total de 19 estudiantes del Liceo Sara Braun de Punta Arenas desarrollaron su proceso de evaluación de competencias laborales como cuidadoras y cuidadores primarios, a través de la gestión de ChileValora, servicio dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.



Se trata del primer establecimiento Técnico-Profesional de la zona que ingresa a un proceso de evaluación y certificación de competencias en el perfil de Cuidador y Cuidadora Primaria, al cual accedieron 15 mujeres y 4 varones.



Martín Pacheco Tapia, quien fue uno de los estudiantes de Cuarto Medio que pasó por este proceso, enfatizó en cómo esto le ayudó a ser consciente de lo que otros necesitan, a ser responsable y, según señala, le abrió paso a la adultez: “Para mí la certificación no es solamente un cartón que me acredite como cuidador, sino que es tomar consciencia y tomar responsabilidad sobre cosas que generalmente un chico a esta edad no está acostumbrado. No todas las personas a nuestra edad cuidan a alguien. Pero ahora, yo estoy tomando consciencia de que alguien podría depender de mí, que el bienestar de alguien podría depender de mí y eso, por un lado, me hace sentir importante y, por otro, me hace empezar a tomar consciencia de que estoy iniciando una vida adulta”.



Agregó que: “Encuentro que esto es espectacular, ojalá se pueda seguir haciendo los años siguientes. Creo que, como conocimiento es algo muy útil, porque te sientes preparado para todo tipo de situaciones y en algún momento nuestros padres, abuelos o cualquier persona que nosotros conozcamos y le tengamos cariño va a necesitar de nuestros cuidados y vamos a agradecer haber tenido estos conocimientos previos”.



Por su parte, Milenka Salas Saavedra fue una de las 15 estudiantes que desarrolló su evaluación de competencias como cuidadora, destacando esta oportunidad como un factor determinante en su futuro laboral: “Yo creo que la certificación nos abre muchas puertas, sobre todo en el ámbito laboral y uno puede usarlo de la manera que quiera, porque puede optar a trabajar de manera particular o en un Eleam o en el Hospital. La verdad es que las pruebas no son tan difíciles cuando uno ya ha tenido cierto tipo de experiencia cuidando gente o si uno se pone las pilas y empieza a estudiar, en verdad, no es difícil conseguir esta certificación”, recalcó.



El cuidador o cuidadora primaria se encarga de otorgar servicios, como lo dice su nombre, primarios, a personas en situación de dependencia y vulneración de derechos, según necesidades diagnosticadas previamente.



En palabras de la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda: “Estamos muy orgullosos y orgullosas de cómo se ha dado impulso y valoración a la labor de cuidadoras y cuidadores primarios a nivel país, pero, sobre todo, en nuestra región. Ya van 58 personas que han pasado con éxito este proceso de certificar sus competencias como cuidadoras/es a través de ChileValora, lo cual nos llena de alegría, porque vamos profesionalizando este trabajo, acreditamos conocimientos y vamos configurando lo que nos importa como Gobierno, que es establecer de manera seria y formal el primer sistema nacional de cuidados en el país”.



Por su parte, la coordinadora regional de ChileValora, Marilyn Cárdenas González, expresó que “es un momento histórico para Magallanes y sus establecimientos educacionales. Este es el primer establecimiento TP en certificar las competencias laborales de los estudiantes egresados en ámbitos de cuidados. Estamos muy orgullosos del compromiso asumido por los estudiantes y creemos que es el inicio de una ruta formativa que los ayudará a insertarse de una manera más efectiva al mundo laboral”.



Por último, José Montero, Project manager officer de EDF Chile, empresa que financió este proceso de evaluación, señaló que: “Estamos muy contentos por el inicio del proceso de certificación de competencias de las alumnas”.