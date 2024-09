ESTUDIANTES JUNTO A SOBREVIVIENTES DE LA DICTADURA RECORRIERON SITIOS DE MEMORIA EN PUNTA ARENAS

​La Secretaría Regional Ministerial de Educación, con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Agrupación Hijos, Hijas, Nietos y Nietas por la Memoria, realizó ayer lunes la actividad denominada “Ruta de Memorias” en la capital regional, dirigida a estudiantes de 3° año medio del Liceo Polivalente Sara Braun, en el marco de la conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado en Chile, teniendo como objetivo el Fortalecimiento de la Democracia y la Formación Ciudadana.



Durante el recorrido, donde participaron distintas autoridades de gobierno, se visitaron ex centros de detención y tortura que funcionaron durante la dictadura cívico militar como: el Regimiento Pudeto, Ex Asmar, el sitio donde estaba la Casa del Deportista y la Ex Cárcel Pública, con el valioso testimonio de sobrevivientes de la dictadura quienes relataron lo vivido en aquellos recintos.



Cabe señalar que también formaron parte de esta ruta el Memorial en recuerdo de Gloria Lagos Nilsson, detenida desaparecida en Santiago en 1973 (estando embarazada), y Susana Obando Coñué, ejecutada política en 1988 en Punta Arenas; y la Plaza Francisco Bettancourt Bahamonde, detenido desaparecido en1973 en Magallanes.



El ex preso político Manuel Rodríguez Uribe, quien hizo mención a su paso por Isla Dawson valoró la iniciativa explicando que “la memoria está inscrita en la historia y en la vida de las personas y los pueblos. Ha sido una emocionante experiencia poder compartir con alumnos y alumnas del Liceo Sara Braun de Punta Arenas, recorriendo los lugares y sitios de memoria que recuerdan a tantas personas que, por sus ideas, fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura militar en Chile y en Magallanes. Nos asiste un deber irrenunciable, el deber de no olvidar, de trasladar la memoria a las nuevas generaciones para que nunca más”.



Por su parte, la profesora de Historia del establecimiento, Daniela Ruiz, expresó: “El recorrido de la memoria realizado fue para mí un momento muy especial, puesto que nos permitió conocer de cerca el testimonio de muchas personas que fueron víctimas del Golpe Militar y que hoy dejan un importante testimonio para las nuevas generaciones que no vivieron esto, pero que a partir de estos relatos pueden conocer una parte de nuestra historia, estoy muy agradecida de haber sido parte de esta actividad”.



Finalmente, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, manifestó que “esta actividad pedagógica ha sido muy importante para nuestro Ministerio, la cual se ha replicado en la ciudad de Natales y Punta Arenas desde el año 2023. Agradecemos la participación de las y los estudiantes del Liceo Sara Braun que atentamente escucharon los testimonios de las y los sobrevivientes en esta ruta por sitios de memoria”.



​