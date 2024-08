IMPORTANTE CRECIMIENTO E INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA REALIZA ESTE AÑO LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Un total de 260 proyectos de investigación en diversas áreas del conocimiento está ejecutando actualmente la PUCV a través de la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación (VINCI), con una inversión que supera los 55 mil millones de pesos transferidos por el Estado mediante la adjudicación de distintos fondos concursables.

Tanto el monto de inversión pública como el número de proyectos –que involucran el trabajo de 295 investigadores– representan una cifra muy superior a la de 2023, período en el cual se ejecutaron 198 proyectos con una inversión de 29 mil millones de pesos y la participación de 224 académicos.

Debido al aumento de la concursabilidad y la adjudicación, este año la PUCV ha reunido 121 proyectos de FONDECYT Regular en ejecución; 47 FONDECYT de Iniciación; 47 de FONDECYT Postdoctorado; dos FONDECYT Exploración; tres Astronomía; cinco FONDEF IT; 17 FONDEF IDEA I+D; seis Anillos de Investigación; siete Milenios; un FONDEQUIP Mediano; un InES I+D; un InES Género; un Ciencia 2030 y un Centro de Investigación Avanzada en Educación.

Respecto al aumento de la inversión, el Vicerrector de Investigación, Creación e Innovación (VINCI) de la PUCV, Luis Mercado, manifestó que "es una evidencia robusta del buen nivel de investigación que estamos desarrollando porque de otra manera el Estado no confiaría recursos públicos para que realicemos tareas de investigación y desarrollo".

"La inversión pública en investigación no ha tenido un incremento significativo en porcentaje y nosotros sí hemos aumentado la adjudicación de fondos, lo que quiere decir que, ante la misma cantidad de recursos, hemos sido capaces de ser más competitivos dentro del sistema nacional. Si nosotros hemos logrado rescatar todos estos recursos del Estado, indudablemente hemos demostrado que tenemos una gran capacidad de realizar investigación e innovación y, por lo tanto, vamos a ser capaces de darle un buen uso a los recursos públicos", puntualizó el Vicerrector.

Asimismo, destaca el impulso que la universidad está dando a la investigación, con más de 3 mil millones de pesos del presupuesto institucional orientado a este ámbito, lo cual ha contribuido a la adjudicación de diversos proyectos en todas las líneas que ofrece la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que han aumentado en forma importante.

Destacan además dos proyectos internacionales. Uno pertenece a la Escuela de Ingeniería Eléctrica –"Dielectric 3D-printing for millimeter wave topologies"– con una inversión de 211 millones de pesos. El otro proyecto se desarrolla en la Escuela de Psicología, denominado "STEAM and Gender Strenghtening the trajectories of girls and young people from public schools in Villa Alemana Chile", por una suma que supera los $640 millones. Ambos son financiados por la Office Naval Research (USA).

A esto se suma que, recientemente, la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCV se adjudicó el proyecto Anillo Regular de Tecnología. La iniciativa "Bioprocesses for sustainable water reclamation", que alcanza una inversión de 632 millones de pesos.

