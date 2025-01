EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES ENTREGA RECOMENDACIONES PARA EVITAR FRAUDES TELEFÓNICOS Y CIBERDELINCUENCIA

​El Instituto de Previsión Social está permanentemente advirtiendo a sus usuarios sobre posibles fraudes, que buscan engañar a las personas con la falsa promesa de bonos o beneficios inexistentes, con el objeto de robarles sus claves bancarias, datos personales o incluso solicitando montos de dinero.



Es por ello que desde la Dirección Regional de IPS Magallanes se busca difundir medidas de autocuidado ante eventuales engaños digitales que muchas veces, simulan entregar beneficios del Estado.



“La idea es fortalecer y educar en el autocuidado permanente en nuestras usuarias y usuarios, sin importar la edad, de manera que, a través de nuestras recomendaciones puedan aprender cómo no caer en posibles estafas cuando les lleguen mensajes, llamadas o contactos maliciosos. Es importante que la ciudadanía sepa que las y los funcionarios públicos jamás les pedirán sus claves del banco o dinero para la entrega de un beneficio”, indica la directora regional de Magallanes Gloria Marín Sepúlveda.



A través de un video en las redes sociales https://www.instagram.com/ipsgobmagallanes y https://x.com/IPSMagallanes se buscan entregar los siguientes consejos para evitar ser víctimas de ciberdelincuentes.





EL DISCADO DE LA CLAVE EN EL TELÉFONO

Te llama un supuesto funcionario público o de un banco, para indicarte que tienes un beneficio pendiente de cobro. Te indica que para habilitar el pago por depósito bancario debes dictarle tu número de cuenta y digitar tu clave del banco en la pantalla de tu teléfono.

¿Qué hacer? No digites tu clave en el celular. Es una estafa. Por medio de multifrecuencia de tonos dual, los ciberdelincuentes podrán determinar qué números presionaste en la pantalla y con ello podrán robar tu contraseña.

Importante: Recuerda que NO te pediremos tus claves personales por teléfono, correo electrónico u otro medio similar. Si tienes dudas, te recomendamos colgar la llamada y comunicarte de inmediato con tu banco o en el caso de IPS ChileAtiende llamar al Call Center 101 o contactarte con las redes sociales @ChileAtiende en Facebook, Instagram y X (ex Twitter).



LA ACTUALIZACIÓN FRAUDULENTA DE DATOS

Recibes un correo electrónico de una institución que crees reconocer, donde se te pide actualizar urgentemente una contraseña o que valides tu información para recibir un supuesto beneficio que se encontraría bloqueado. Para hacerlo, te piden presionar un botón donde deberás ingresar algún dato como tu número y clave del banco.

¿Qué hacer?: No abras el Link porque es un tipo de FRAUDE llamado “Phishing”, en el cual los ciberdelincuentes suplantan por mail la identidad de una institución reconocida, para que las personas confíen y les entreguen sus claves.

Importante: El IPS ChileAtiende solo informa a sus usuarios, nunca envía correos electrónicos con vínculos o enlaces que las personas deban abrir, ni menos ingresar datos personales o bancarios.



EL SUPUESTO PAGO PENDIENTE

Te llama por teléfono un supuesto funcionario de una institución pública y te indica que tienes pagos pendientes de algún bono como el Aporte Familiar Permanente u otro similar. Para hacer el supuesto depósito, te pide el número de cuenta y la clave del banco.

¿Qué hacer?: CUELGA LA LLAMADA de inmediato porque es un engaño. Ante dudas, contáctate con nuestros canales oficiales @ChileAtiende en Facebook, X (ex Twitter), Instagram y el Call Center 101.

Importante: Ningún funcionario IPS ChileAtiende solicitará claves de cuentas bancarias para gestionar pagos pendientes de beneficios.



LA CUENTA FALSA DE REDES SOCIALES

Te llega un aviso de publicidad en redes sociales, o un contacto que recién conociste por este medio te invita a seguir una supuesta cuenta de ChileAtiende, en donde ofrecen tratamientos médicos milagrosos o beneficios, a cambio de un cobro en dinero.

¿Qué hacer?: DUDA DE LA INTENCIÓN, no respondas mensajes donde te ofrecen productos o tratamientos médicos en nombre de ChileAtiende y NUNCA entregues dinero ni des datos sobre tu cuenta y clave del banco.

Importante: Nuestras redes sociales oficiales son @ChileAtiende y nuestra institución solo informa y orienta sobre trámites y servicios del Estado, NUNCA solicitará dinero. En magallanes nuestras únicas redes sociales son https://www.instagram.com/ipsgobmagallanes y https://x.com/IPSMagallanes



LA CAJA DE MERCADERÍA

En un correo se te informa que tienes varios beneficios del IPS sin cobrar, entre los que se cuenta una caja de mercadería. Para poder acceder a ellos te piden hacer clic en un enlace adjunto. Una vez allí te solicitarán datos como tu cuenta y clave del banco.

¿Qué hacer?: BORRA EL MENSAJE y nunca hagas clic. A través del enlace pueden robar tus datos personales.

Importante: Ni el IPS ni ChileAtiende te pedirán que entregues tus datos como contraseñas o clave del banco para hacer efectivo un beneficio.



EL DEPÓSITO DE DINERO A CAMBIO DE UN BONO

Recibes un correo o llamada telefónica en la cual se te asegura que eres beneficiario de un aporte monetario que está retenido. Para desbloquear el beneficio del IPS se te pide depositar una pequeña suma de dinero para verificar que la cuenta bancaria funciona.

¿Qué hacer?: CORTA EL TELÉFONO O BORRA EL CORREO, es una estafa. Nunca deposites dinero con la promesa de que habrá un beneficio a cambio.

Importante: Ni el IPS ni ChileAtiende te pedirán que hagas depósitos de dinero.



EL FALSO PAGO DE UN BONO RETENIDO

A través de una llamada telefónica, un supuesto funcionario público te indica que tienes disponible el pago de un bono que aún no has cobrado. Para hacer efectivo el depósito, te pedirá que le dictes la clave de tu CuentaRUT o que la digites en el mismo teléfono.

¿Qué hacer?: CORTA la llamada, es una estafa ¡NUNCA entregues tu clave del banco!

Importante: Ni el IPS ni ChileAtiende te pedirán contraseñas bancarias por teléfono, mensajes de texto, correos o WhatsApp.



Los fraudes o estafas pueden venir disfrazados de muchas formas. Por eso, lo importante es recordar que, si desde el IPS ChileAtiende te contactamos, será solo para informarte, nunca te pediremos claves, dinero o datos personales. Siempre infórmate en www.ips.gob.cl y www.chileatiende.cl



Por último, recuerda seguir el en Instagram oficial de IPS-Chile atiende en la Región de Magallanes en: https://www.instagram.com/ipsgobmagallanes y mantente informado.