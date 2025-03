OTOÑO EN TORRES DEL PAINE: RAZONES QUE LO TRANSFORMAN EN EL DESTINO IDEAL EN MARZO Y ABRIL

​Con la retirada de la temporada estival, Torres del Paine presenta varios cambios en la experiencia que ofrece a sus visitantes, desde una menor densidad de turistas en los senderos, llamativos cambios en el follaje de la flora y un clima con características especiales, brindando espectáculos naturales que solo pueden ser apreciados en esta época del año.



“Los colores de los árboles entregan una magia única al otoño en la Patagonia, es mi estación favorita para recorrer el parque”, comenta Collins Jaar, guía turístico con más de 7 años de experiencia en el Parque Nacional Torres del Paine, y que actualmente trabaja como jefe de excursiones de Las Torres Patagonia. “El primer otoño que estuve aquí, no lo podía creer, con ese degradé que se forma entre las hojas, pasando del verde, el amarillo, el naranjo, el rojo y el púrpura. Es impresionante”, agrega.



A partir de marzo, el otoño comienza a extenderse en el Parque Nacional Torres del Paine. Con este, llega la temporada baja, marcada por una menor afluencia de visitantes y un paisaje en paulatina transformación. Los árboles caducifolios inician su muda, desprendiéndose de sus hojas en un proceso de decoloración que tiñe los bosques de tonos anaranjados, reemplazando el verde característico del verano y regalando postales únicas.



Jaar, comenta que el descenso en la concentración de visitantes en Torres del Paine permite que “las actividades se transformen en experiencias más personales. Si vas a Base Torres, no irás a caminar con cerca de mil personas en una jornada, evitando las grandes filas que se producen en el sendero. En marzo y abril, el número de personas en este trayecto baja considerablemente”.



El otoño también trae consigo días más cortos, lo que representa una ventaja para los amantes de los amaneceres. Durante esta temporada, el sol sale más tarde, permitiendo a los visitantes disfrutar y fotografiar los colores del cielo sin necesidad de madrugar. Mientras que en verano el amanecer ocurre alrededor de las 5:30 AM, en marzo y abril este fenómeno se retrasa significativamente, iniciando entre las 7:30 y las 8:00 AM.



En cuanto al clima, aunque las condiciones que se presentan son más frías que hace un par de meses, el guía turístico de Torres del Paine comenta que “mientras uno vaya preparado con la vestimenta adecuada, el otoño en Patagonia puede ser una experiencia perfecta”.



Durante el verano, las ráfagas de viento suelen alcanzar altas velocidades, mientras que en otoño esta condición cambia. Las masas de aire pierden fuerza gradualmente, y los vientos comienzan a amainar a medida que se acerca el invierno, creando un ambiente más tranquilo para explorar el parque.



El otoño también marca la última oportunidad para recorrer los icónicos circuitos O y W, ya que gran parte de los alojamientos cerrarán sus puertas en abril. Las Torres Patagonia ofrece diversas opciones de hospedaje estratégicamente ubicadas dentro del Parque Nacional Torres del Paine, incluyendo un hotel, refugios de montaña y su exclusivo camping premium full equipo. Esta última alternativa es ideal para quienes desean realizar un circuito con la menor carga posible, ya que la empresa proporciona carpas elevadas, sacos de dormir, almohadas y todas las comidas, garantizando comodidad y una experiencia inolvidable.



Las Torres Patagonia cuenta con un descuento especial en otoño de un 25% válido para reservas hasta el 27 de abril de 2025, en estadía de 4 días y 3 noches en Hotel Las Torres y en el programa W Express.