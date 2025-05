SALUDO, REFLEXIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, MAYO DE 2025

​Delegadas (os), Socias (os), Exsocias (os), Colegas de Correos de Chile, Trabajadoras (es) de Chile y del Mundo:



Raudamente dejamos atrás otro año y recibimos un nuevo 1° de mayo, fecha y acontecimiento de relevancia para los trabajadores (as) de nuestro país y del mundo, que festejan con fervor y alegría el Día Internacional Del Trabajo. Por ello, el Sindicato Profesionales y Técnicos Correos de Chile, en un acontecimiento tan relevante a nivel mundial, envía un cordial saludo y reconocimiento a sus socias (os) ex socias(os), ex colegas, trabajadoras (es) de Correos, en el Dia Internacional del Trabajo, su esfuerzo, compromiso, profesionalismo, han sido importantes para mantener vigente a Correos, a pesar de que algunos Directivos, con sus malas determinaciones la destruían.



Este cordial saludo y reconocimiento, lo enviamos en forma especial a los 21 socios (as) y a cada uno de los (as) trabajadores (as) de nuestra empresa, que fueron despojados de su trabajo en forma abrupta; esa destemplada medida nos indigna y además, ensombrece el festejo de una fecha de real importancia, para quienes cada día entregan su esfuerzo, profesionalismo, para engrandecer nuestro país, algo que no les habría importado a quienes tomaron esa abusiva medida. Infinitas gracias estimadas (os) colegas, ustedes son buenos trabajadores y a pesar del momento complejo que vive nuestro país, estamos seguros de que lograrán reinsertarse laboralmente, deben saber que siempre los recordaremos y pueden contar con nosotros, ustedes saben que las injusticias y atropellos algún día se pagan.



El Día del Trabajo, es sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes dentro del calendario nacional de cada país. No solo marca un feriado de importancia, que es muy esperado por todos los sectores laborales, para tomar un descanso de las actividades rutinarias, sino que también, honra y conmemora la lucha de los trabajadores (as), su contribución a la sociedad y la reivindicación de sus derechos.



Su origen se remonta al año 1886 en Chicago, Estados Unidos, cuando un grupo de trabajadores (as), inició una huelga, demandando una jornada laboral de ocho horas, marcando un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero internacional, demostrando, que no estaban dispuestos a seguir soportando atropellos y a trabajar como si fueran esclavos. Esto dota al 1° de mayo, de un significado aún más especial, convirtiéndolo en la oportunidad perfecta, para saludar a todos aquellos (as), que día a día trabajan por un futuro mejor para sus familias. Es por ello, que esta fecha es importante, por ser un símbolo histórico de la lucha por los derechos laborales y un recordatorio global de la justicia social.



Por eso, cada 1° de mayo, celebramos el valor de tu esfuerzo y la fuerza de tu compromiso. Para que este Día del Trabajo, sea un recordatorio de la importante contribución y huella, que cada trabajador (a) deja con su labor diaria, por ello, damos las gracias a los trabajadores (as) por su entrega y compromiso, para el engrandecimiento de su país y para el bienestar de la sociedad. Cada esfuerzo que haces, cada día que trabajas, contribuyes a algo mucho más grande que una tarea, construyes sueños, creas futuros y tejes esperanzas, de una sociedad y mundo mejor, con más humanidad y empatía, a la vez nos permite mirar un mañana más atractivo y brillante.



La conmemoración de este 1° de mayo 2025, para los trabajadores (as) de Correos de Chile, nos deja un sabor amargo y de sentimientos encontrados, ya que el 25 de abril fue un día negro, triste; quienes administran esta empresa estatal, despojaron de su trabajo a más de 125 trabajadores (as), amparándose en el artículo 161 del CDT, que viene de una época muy negra para nuestro país y que, en democracia, quienes legislan, no han demostrado interés en cambiarlo. Dichos despidos los justificarían, por una severa crisis que estaría viviendo Correos de Chile, crisis que habría sido generada por malas y erradas determinaciones de algunos Directivos, Gerentes, Subgerentes, que administraron la empresa, como también por algunos (as) personas que habrían integrado el Directorio de Correos y una vez más sus errores, mala gestión, la terminan pagando una importante cantidad de trabajadores (as) de nivel intermedio, que no tienen responsabilidad alguna en la toma de determinaciones.



Este problema se arrastraría desde hace 8, 10, años atrás, periodo en el que se crearon diferentes cargos Directivos, Gerentes, Subgerentes, con suculentos sueldos y otros beneficios, lo que habría generado que los costos operacionales y de remuneraciones, habrían superado a los ingresos, algo que denunciamos constantemente, ya que estaban aniquilando esta empresa estatal, todas las autoridades hicieron oídos sordos, nunca nos escucharon y menos quienes administraban Correos de Chile.



Por ello, como Sindicato: “Repudiamos y rechazamos tajantemente esa medida abusiva, que despoja de su trabajo a muchos (as) trabajadores (as); fue tal la crueldad, que muchos (as) de los (as) colegas despedidos (as), venían regresando contentos (as) y felices de su periodo de vacaciones, al presentarse en su trabajo les informan que estaban despedidos (as) y en escasos minutos debían retirarse de las oficinas de Correos”. ¡Que tremenda insensibilidad!, muchos (as) de ellos (as) fueron notificados de su despido vía teléfono, lo que demostraría una falta de respeto.



Lo ocurrido con esos despidos, no se podría atribuir a una medida justa, equitativa; con rabia, indignación, pudimos apreciar que habrían sido considerados como un número y lo único que habría importado, habría sido bajar el costo de la planilla de remuneraciones, que habría estado muy elevada, pero no por las remuneraciones de trabajadores (as) de nivel intermedio, sino que, por el exceso de cargo Directivos, Gerentes, Subgerentes y sus excelentes sueldos y otros beneficios.



Esperamos y exigimos que, de una vez por todas, las distintas autoridades se preocupen y ocupen de la crisis que estaría viviendo Correos de Chile, como también pedimos a los Diputados (as), que cumplan con su rol fiscalizador, formando una Comisión Investigadora, para que revisen minuciosamente como se han gastado los recursos económicos de Correos de Chile, que, por ser una empresa del estado, sus considerables pérdidas, se transforman en menos ingresos para el estado de Chile.



En este nuevo festejo del día Internacional del Trabajo, como Sindicato esperamos y apelamos a que prime el respeto, empatía, y quienes administran las empresas, tengan muy claro, que antes que trabajadores (as) tienen personas, nuestro País y el Mundo vive momentos complejos, difíciles, en el que se ha perdido el respeto, empatía hacia las personas y a los (as) y trabajadores (as), se les consideraría como un número.



Quienes ocupan cargos importantes en las empresas, se olvidan que son afortunados (as) por tener un buen trabajo, con excelente remuneración; también deberían entender, que por muy brillantes que ellos (as) sean, la empresa que administran no será exitosa, si no cuentan con el respaldo y entrega del común de los (as) trabajadores (as), por eso, los llamamos a demostrar su profesionalismo, tomando buenas medidas, ya que sus errores se transforman en la pérdida de muchos puestos de trabajo, dejando escapar lo más valioso que poseen: “sus trabajadores (as)”.



Por lo que vivieron los (as) trabajadores (as) de Correos de Chile, con esos despidos masivos, el Día Internacional del Trabajo no es un día para festejar, ya que, en nuestras mentes, estará por siempre la angustia que vivieron muchos (as) colegas que fueron despojados de su trabajo. Este es un día para reflexionar y pensar en redoblar el esfuerzo, en mantener la esperanza y fe en el futuro, los días que se avecinan son demandantes, inciertos. Sin embargo, quienes ostentan el poder, deben saber y tener muy claro, que nuestros sueños, bajo ningún aspecto se negocian. En este día, esperamos que sientan el reconocimiento y la admiración que merecen por parte de toda la sociedad. Que este 1° de mayo, sea un recordatorio, de la importancia de su labor y un impulso para seguir adelante, con orgullo y motivación. En este día especial, nos detenemos un momento para reflexionar, sobre el valor y la dignidad del trabajo humano. Que la conmemoración refuerce nuestro compromiso colectivo, con la mejora de las condiciones laborales y el reconocimiento de cada profesión u oficio. Este 1° de mayo, es una oportunidad en el Mundo, para honrar el trabajo y la dedicación de millones de personas que, día tras día, se esfuerzan por ofrecer lo mejor de sí mismos. Su labor incansable es fundamental, para el bienestar de su familia como también el avance y progreso de nuestra sociedad.

Atentamente,









Directiva Nacional Sindicato Profesionales y Técnicos Correos de Chile