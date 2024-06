SENADOR KUSANOVIC SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DE SENAME PARA EVALUAR EL PROCESO

​Para el 13 de enero del 2025 está programado el traspaso del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil en la Región de Magallanes, el cual fue creado por la ley N°21.527 y que reemplazará al Sename, avanzando con ello en la implementación gradual en el país del nuevo servicio especializado para adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia, el que se espera contará con un alto nivel técnico y profesional bajo un modelo de intervención especializado para la reinserción social juvenil.



Sin embargo, y a 6 meses de concretarse el traspaso, persisten las críticas y deficiencias que los funcionarios del Sename han reclamado sobre el traspaso que ya se materializo en otras regiones del norte del país, asi como el continuo incumplimiento de las autoridades del Ministerio de Justicia respecto a los acuerdos que se alcanzaron el año pasado con los funcionarios.



Por estos motivos, representantes de los funcionarios del SENAME (AFUSE y ANTRASE) y de la ANEF de Magallanes, se reunieron con el senador Alejandro Kusanovic para detallar las desprolijidades sobre el proceso de traspaso, recalcando las deficiencias en las dotaciones entregadas, incumplimiento de los protocolos y ausencia de financiamiento para costear la implementación del nuevo servicio en la región, con un modelo de atención que tiene una mayor exigencia para lograr impactos positivos en la intervención juvenil. En ese sentido, la Presidenta de ANTRASE Magallanes, Yenni Millacura, planteo que “Estamos muy preocupados con el traspaso, necesitamos que esto se supervise, que se vea que pasando con esta implementación que se esta haciendo sin recursos y que a nivel nacional hoy nos tiene entrampado en una movilización que nos esta complicando en todo sentido ya que en enero tenemos que pasar a este nuevo servicio”.



Así mismo y tras la reunión la presidenta de AFUSE Magallanes, Marcela Mardones, junto con agradecer la acogida y el apoyo del parlamentario, aclaro que existe mucha incertidumbre del proceso ya que “este servicio se declara como altamente especializado en la atención de jóvenes infractores de la ley penal, pero estamos preocupados por que los recursos no están disponibles, y se espera que estén disponibles en la ley de presupuesto de este año”. Por su lado, la presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova, también se mostró critica del proceso y señalo “el gobierno esta implementando esto sin recursos, argumentando austeridad, pero ahora viene una comitiva de 12 personas para hablar de esta implementación y no van a ser recibidos por los funcionarios, fuimos hablar con la seremi de justicia y con el Delegado Regional para que esta gente no viniera y no se gasten recursos en este viaje que hacen, que van hacer mal gastados, pero con la tozudez que tienen van a venir igual” cuestiono.



Kusanovic, luego de conocer el requerimiento y los problemas de este proceso, planteo la importancia de que las autoridades no cometan los errores que ya se conocieron con la implementación de este nuevo servicio en el norte del país y se respeten los acuerdos con los funcionarios, indicando que “oficiare al Ministro de Justicia para se adopten medidas concretas y sean de acuerdo a las particularidades que tenemos en la región, con los recursos necesarios para que nuestros jóvenes tengan programas y profesionales que realmente los puedan reinsertar en la sociedad, ahí esta el fondo de este cambio de servicio” finalizo.