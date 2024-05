AUTOPSIA DEL CONSCRIPTO VARGAS FUE "NORMAL", NO APLICÓ PROTOCOLO PARA SOSPECHAS DE TORTURA

Nuevos antecedentes surgieron este lunes respecto al deceso de Franco Vargas, conscripto que falleció durante una instrucción militar en Putre, luego de que se conociera que en la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal (SML) no se aplicó el protocolo de muertes por torturas.



Romy Vargas ha negado en reiteradas oportunidades que su hijo, que realizaba el servicio militar en la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco", haya muerto a raíz de problemas respiratorios -como afirma la autopsia del SML, realizada el fin de semana-. Ella asegura que Franco fue torturado y que la institución castrense está llevando a cabo una serie de acciones para ocultar lo que realmente sucedió en la fatídica caminata.

Asimismo, denuncia que en la autopsia realizada por el SML a su hijo ha existido manipulación por parte del Ejército, ya que aseguró que un funcionario de la institución ingresó al recinto donde se realizaba el procedimiento, contraviniendo los protocolos establecidos.

No obstante, desde el SML descartaron la aseveración de la madre de Franco y respondieron que "a la autopsia no entró nadie externo, solo personal" del servicio, según consignó La Tercera.

Además, la entidad confirmó que en la mencionada autopsia no se aplicaron los estándares del Protocolo de Minnesota, que tiene por objetivo "proteger el derecho a la vida, así como promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación por medio de una investigación eficaz de cualquier muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada".

"Se hizo autopsia normal, con todos los protocolos internos de realización. Se aplica Protocolo de Minnesota cuando es solicitado por Fiscalía. En este caso no se solicitó", señalaron desde el SML.

En base a lo anterior, el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Mario Carrera, está analizando abrir una indagatoria en paralelo a la que lleva a cabo la justicia militar sobre el caso.

CESFAM DICE QUE JOVEN LLEGÓ FALLECIDO

Esta jornada, en tanto, expuso ante el Concejo Municipal de Putre el director del Cesfam rural de la comuna, Aldo Rivera, quien afirmó que el joven soldado había llegado fallecido al centro asistencial.

"El 27 de abril en horario de las 6.52, según consta en los registros del Sistema de Urgencia Rural, se recibe la atención de un conscripto que venía trasladado por intermedio de un vehículo militar, paciente que llega sin previo aviso. Se constata que esta persona venía sin signos vitales ni tampoco con respuesta a estímulos ni verbales ni físicos", sostuvo.

El directivo apuntó que debe entregar el reporte a la Contraloría General de la República.

Se ha planteado que aquel antecedente contradice la versión inicial que informó la VI División del Ejército, según la cual Franco Vargas había sido "estabilizado por un enfermero militar" y luego llevado al Cesfam. No obstante, la nota también puntualizaba que en ese recinto "se constata su deceso".

INDH AFIRMA QUE NO LE PERMITIERON ENTREVISTAR A SOLDADOS

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió un comunicado esta tarde en el que afirma que, tras la llegada a Santiago de los conscriptos que realizaban su servicio militar en la mencionada brigada y que sufrieron "un cuadro infeccioso" en los últimos días, no se le permitió entrevistarlos.

"En el marco del mandato establecido en la ley N° 20.405, a las 20:00 horas del domingo 5 de mayo, el INDH se constituyó en las instalaciones del Grupo 10 de la FACH de Santiago para entrevistar a los exconscriptos que venían en el vuelo de Arica", indica el comunicado.

"Sin embargo, luego de las gestiones realizadas con las autoridades del Ministerio de Defensa, no fue permitido el ingreso a funcionarios del Instituto para cumplir con el mandato legal, pese a lo ya dictaminado por la Contraloría General de la República", complementa la misiva.

Debido a lo anterior, el INDH aseguró que "seguirá con atención las medidas que adopte la autoridad, en especial la investigación interna para determinar la eventual responsabilidad de mando que condujo al fallecimiento de un joven y la afectación en la salud de otros jóvenes".

De igual manera, la entidad adelantó que, en base a los antecedentes que maneja, presentará una querella por el delito de apremios ilegítimos contra quienes resulten responsables "por los agravios que sufrieron los jóvenes en Putre".

SITUACIÓN DE LOS CONSCRIPTOS

Esta mañana, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, informó que un total de 114 conscriptos dejarán el Ejército tras la muerte del joven soldado.

En esa línea, el Ejército detalló este lunes que un aeronave institucional "trasladará a 30 soldados conscriptos, desde la ciudad de Arica hacia Santiago" y que uno de los exmilitares que prestaba servicios en la Brigada Motorizada N24 "Huamachuco" fue entregado a su familia.

Además, la institución castrense adelantó que este miércoles también regresarán 54 conscriptos a Santiago y precisó que todos los exsoldados que ya arribaron a la capital "no continuarán con su Servicio Militar Obligatorio".

Finalmente, el Ejército actualizó la condición de salud de los cuatro soldados conscriptos que se encuentran internados en el Hospital Militar de Santiago y señaló que dos de ellos "se mantienen en la Unidad de Cuidados Intensivos", mientras que los otros restantes "están en trámites para recibir el alta médica y continuar con su tratamiento mediante controles ambulatorios".

FAMILIAS DENUNCIAN QUE EJÉRCITO "OBLIGA" A FIRMAR DOCUMENTO EXCULPATORIO

Romy Vargas, sin embargo, denunció que la institución está "obligando" a los jóvenes a firmar un documento donde ellos desestimarían haber sufrido algún tipo de abuso físico o psicológico en la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco".

La progenitora y las familias de otros conscriptos se manifestaron hoy afuera de La Moneda y luego en el frontis del Ministerio de Defensa, donde fueron recibidos por la ministra Maya Fernández.

"Le planteé todo, el hostigamiento, que a los niños los están obligando a firmar papeles para dar la baja. Las mamitas nos llegaron a decir que los hijos estaban en un cuarto con un militar y la fiscal (militar) sin un abogado presente ni sus papás. Yo no he recibido ningún llamado de ningún militar. El Ejército no me ha entregado ningún tipo de bitácora o algo respecto que me diga qué sucedió ese día. Sólo le ha dado explicaciones a la prensa", sostuvo Vargas.

Cooperativa accedió a una copia del mentado documento: al firmarlo, un conscripto daría fe de que "no tiene ningún reparo o queja con su tiempo que permaneció acuartelado", que su salida "se debe exclusivamente a salud incompatible con las exigencias del servicio" y que durante su tiempo en la brigada "jamás recibió apremios físicos ni psicológicos, como tanto ningún maltrato derivado de terceras personas o discriminación alguna".

Fuente: cooperativa.cl



​



​



​