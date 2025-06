BARRIO CAMILO HENRÍQUEZ/LOTEO AHERN REALIZÓ CEREMONIA DE CIERRE DE PROYECTO DE SIEMBRA Y COMPOSTAJE

​Vecinas y vecinos del barrio Camilo Henríquez, Loteo Ahern y otros sectores vecinales, se capacitaron para la implementación de huertos urbanos, huertos verticales y compostaje, gracias a un fondo concursable de ENAP adjudicado al Consejo Vecinal de Desarrollo.

​Este sábado 31 de mayo en la sede vecinal del sector Camilo Henríquez ubicada en el sur de Punta Arenas, se realizó la ceremonia de cierre del proyecto "Aprendiendo juntos a compostar y sembrar", iniciativa medioambiental postulada por el Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Camilo Henríquez y financiada por el fondo concursable Enap Impulsa Magallanes 2024.



El objetivo del proyecto fue concientizar y fomentar entre los vecinos y vecinas, las buenas prácticas medioambientales, como lo es el reciclaje de residuos orgánicos en beneficio de una población libre de vectores contaminantes. Para ello, adquirieron conocimientos y herramientas teóricas y prácticas que permitan realizar acciones sustentables en sus domicilios optimizando el espacio disponible en las viviendas del sector.



Fue así que, durante los meses de abril y mayo del presente año, 25 personas adultas del Barrio Camilo Henríquez, Loteo Ahern y sectores vecinos, participaron semanalmente de un total de seis talleres dictados por la empresa Vermi Austral, con temáticas especificas relacionadas al huerto urbano, siembra, hierbas medicinales, creación de huertos verticales con material reciclado, compostaje y correcto uso de la compostera.



Con los recursos del fondo, cada participante recibió semillas, almácigos, manuales, sustratos y un kit con todo lo necesario para poner en práctica en sus hogares lo aprendido y comenzar a reciclar sus residuos orgánicos como parte de su día a día, en un contenedor seguro y óptimo.

En la ceremonia de cierre, participaron representantes de Enap Magallanes, asistentes al taller, dirigentes de la Junta de Vecinos N° 51 Camilo Henríquez e integrantes del Consejo Vecinal de Desarrollo que se conformó al alero del programa Quiero Mi Barrio. La actividad finalizó con un intercambio de plantas y semillas organizado por los propios participantes.



La iniciativa fue valorada positivamente por los vecinos, con una alta asistencia semanal por parte de los inscritos, los que reconocieron la importancia de aprender sobre temáticas medioambientales, en beneficio de su comunidad.



Beatriz Barrientos una de las asistentes del taller, señaló su gratitud hacia Enap, por la posibilidad de aprender y compartir con sus pares “El trabajo en el taller fue súper enriquecedor, hubo cosas que yo manejaba, cosas que aprendí de otros vecinos ya con respecto al tema de la tierra, del cuidado de las plantitas, me llevo harta información”.



En cuanto a la técnica del compostaje, la vecina precisó “Veo los beneficios de trabajar el compostaje en las casas, cada uno en su familia, en el impacto al medio ambiente, ya que reducimos residuos y también me favorezco con ayudar al planeta. Estoy contenta por el material que recibí también, que me va a servir bastante y ahora me queda la tarea de trabajar en esto para más adelante enseñarlo también a mi hija y transmitir lo que aprendí en este taller a mi familia”.







