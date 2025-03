SALUD MAGALLANES SUSCRIBIÓ ACUERDO PARA ACERCAR ATENCIÓN DE SALUD A COMUNIDADES REMOTAS

​Un acuerdo de colaboración tendiente a la implementación del Proyecto Join Mobile Clinic en la región, suscribió el Servicio de Salud Magallanes junto a Allm Inc., empresa japonesa con presencia global que se ha consolidado como líder en soluciones de innovación médica a nivel mundial.



El trabajo colaborativo a desarrollar entre ambas instituciones, se sustenta en la postulación efectuada por el servicio de salud a fondos dispuestos por la empresa japonesa, para incidir por medio de la telemedicina a mejorar el acceso a la atención médica en comunidades remotas o con dificultades de acceso.



Verónica Yáñez, directora del organismo sanitario, comentó que esta es una gran oportunidad que apoyará el trabajo en reducción lista de espera y la prevención de patologías mediante funciones de screening, entre otros. “Nosotros estamos muy contentos porque el día de hoy, hemos firmado un acuerdo con la empresa con Allm Latinoamérica, para poder contar con un maletín que va a darnos una implementación adicional a la que contamos el día de hoy”, indicó la autoridad de salud.



Agregando que, el maletín de telemedicina cuenta con diversos equipos. “Cuenta con equipos de ecógrafos, equipos para hacer fondo de ojo de tipo oftalmológico y otros desarrollos, equipos y equipamiento que nos va a servir poder trasladar estas prestaciones a localidades más aisladas. Eso es lo que más profundamente nos tiene contentos, porque vamos a poder también aumentar nuestra cobertura, especialmente en los pacientes que hoy día tenemos con garantías atrasadas, como fondo de ojo y que nos va a permitir, llegar a más población en localidades más recónditas de la región de Magallanes, sabemos la dispersión geográfica que tenemos y la dificultad también que tenemos de acceso muchas veces para entregar estas prestaciones”, indicó la directora de Salud Magallanes.



El eliminar las disparidades y los desajustes en la atención médica, mediante el poder de las TIC y lograr servicios médicos y de bienestar justos para todos, es la misión de la empresa, comentando Mei Imamura, integrante del equipo de desarrollo del Allm Inc. que los equipos a entregar, ayudaran a disminuir la inequidad en el acceso a la salud. “Desde esa perspectiva, Magallanes se ajusta mucho a lo que estamos buscando con el proyecto. Tuvimos ayer la oportunidad de ir a una posta de salud rural y a un CESFAM, donde vimos de primera fuente, los grandes desafíos que aún tenemos en el acceso a la salud, también vimos la pasión con la que las personas, los clínicos que trabajan en estos lugares entregan el servicio a sus pacientes. Estamos seguros que con la tecnología de salud digital que tiene nuestra empresa, vamos a poder ayudar y aportar en la entrega de los beneficios de salud a la población”, acotó la representante.



Destacar que la postulación al proyecto, fue realizada a través de la Unidad de Poyectos e Innovación en Salud del Servicio de Salud Magallanes, quienes tienen como tarea la búsqueda de iniciativas que incidan en aportar para una mejor atención de salud de la comunidad usuaria.



“Dentro de esta búsqueda, encontramos este proyecto de Japón, que está a nivel latinoamericano, trabajando principalmente en Brasil y Uruguay, y en algunas localidades de Chile. Y que tiene como objetivo implementar una maleta de telemedicina, con diferentes equipos, algunos de ellos con inteligencia artificial para lo que significa el diagnóstico y poder abarcar a la población que está más alejada de nuestros hospitales base. Por lo que sin duda es un avance, desde el punto de vista de poder considerar exámenes que de repente son complejos de obtener, sí no se va a un hospital, por ejemplo, de una posta como Puerto Edén, que es complejo el traslado de un usuario o el traslado, incluso, de una muestra sanguínea para ser evaluada, esto significa acercar estas herramientas tecnológicas para poder tener un diagnóstico más cercano y más oportuno”, indicó Jose Luis Valdebenito, integrante de la Unidad de Proyectos e Innovación en Salud.



Consignar que la maleta de telemedicina, equipado con dispositivos médicos portátiles y tecnología de comunicación, permite a los profesionales de salud realizar evaluaciones a distancia, facilitando diagnósticos y tratamientos sin necesidad de traslados, será entregado durante la segunda quincena del mes de abril para el uso en terreno del equipo del Servicio de Salud.