“NUEVA ALZA DE LA LUZ UN NUEVO DURO GOLPE, AUMENTO QUE SE CONCRETARA EN JULIO DE ESTE AÑO, AHORA AHORA SEGÚN AUTORIDADES A CAUSA DEL ALZA DEL DÓLAR”

​Según Avendaño, ex dirigente sindical, esta situación se suma a una seguidilla de aumentos que vienen afectando el precio de la energía desde 2024, acumulando un alza superior al 60% en solo un año y ahora, subirá otro 7,3% para el sistema interconectado y un 4,3% supuestamente para la región de Magallanes, lo que se tornara insostenible para los consumidores.



Según palabras del ministro Diego Pardow cuando se produjo la última alza a comienzos de este año, manifestó de que a partir de ese momento vendría una estabilidad de los precios que podría mantenerse hasta el año 2028, claramente se le mintió a la ciudadanía.



La justificación entregada por el ministro ante esta nueva alza el factor más relevante es el tipo de cambio del dólar y a los precios internacionales de los combustibles, la pregunta es porque se permite contratos con la empresas eléctricas basadas en dólar y no en peso chileno, los chilenos y chilenas ganan su sueldo en peso no en dólar.



Y a estar atentos porque puede venir otra alza relacionado con el VAD, ya que el alza del 7,3% promedio no será en único reajuste que impactara en el bolsillo de los consumidores, la contraloría tomo razón del decreto del valor agregado de distribución (VAD) del periodo 2020-2024, el retraso de esta publicación produjo una deuda que deberá ser re liquidada, un nuevo duro golpe para los consumidores de la luz y estos reajustes justamente cuando mas consumo de energía se requiere, finalizo señalando Avendaño.