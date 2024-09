BUQUE ESCUELA "ESMERALDA" CONCLUYE VISITAS EN MAGALLANES CON RÉCORD DE ASISTENCIA

A pesar de las bajas temperaturas y los característicos vientos de la región, miles de magallánicos no quisieron perder la oportunidad de visitar el Buque Escuela "Esmeralda", una auténtica pieza histórica viva de la Armada de Chile. En el tramo final de su 68° crucero de instrucción, la unidad atracó en la capital de la región más austral del país, donde, en solo dos días de visitas abiertas, reunió a cerca de 11 mil personas, estableciendo un récord de asistencias en la zona austral.



El Comandante del buque, Capitán de Navío Fernando Méndez, destacó lo significativo de las jornadas en Punta Arenas: “La verdad es que estamos sin palabras por el cariño que nos expresó esta ciudad. Sabemos del corazón de los magallánicos y cómo viven de manera especial la chilenidad, y creo que la Esmeralda refleja precisamente eso. Es un pedazo de Chile, como reza una de las estrofas del himno del buque, y que nos representa de manera única en el mundo. A bordo vimos personas de todas las edades, y en sus miradas se notaba la emoción, sobre todo en los más pequeños. En nombre de la dotación, quiero agradecer el tremendo cariño que nos brindaron en estas dos jornadas".



Un cariño transversal



Durante las visitas, que contaron con el apoyo operativo de la empresa EPAUSTRAL y un amplio despliegue de efectivos de la Autoridad Marítima de Punta Arenas, se observó una gran diversidad de asistentes. Familias completas, adultos mayores y niños expresaron su aprecio por la "Dama Blanca" y las tradiciones navales. Ninoska Vargas, artista gráfica, comentó tras su primera vez a bordo: “Nunca había estado antes. Me sorprende mucho la perdurabilidad de la embarcación, tiene muchos años y se mantiene en excelente estado. Estoy impactada por cómo la han cuidado, es admirable”.



Valeska y Juan, junto a sus hijas Francisca y Emilia, regresaron a la Esmeralda seis años después de su primera visita. "Habíamos conocido la Esmeralda cuando las niñas eran más pequeñas, y ahora volvimos para comparar el antes y después", relató Valeska. Su hija Francisca agregó: "Recordamos mucho esa experiencia, incluso tenemos varias fotos, así que esta vez quisimos recrear el momento. Aunque la espera fue larga y hacía frío, la Esmeralda sigue siendo muy bonita. Nos impresionaron las velas y el piso, que pensamos que era todo de madera". Emilia, su hermana, valoró especialmente la posibilidad de compartir esta experiencia en familia.



Por su parte, Karen y Carlos, acompañados de sus dos hijos, disfrutaron la visita en una de las jornadas. Para Karen, fue una experiencia "extraordinaria y entretenida": “No la conocía, pero está hermosa. Me impresionó el puente, es más pequeño de lo que imaginaba, y ese segundo piso se ve muy interesante”. Carlos destacó la cantidad de sogas y cómo su hijo disfrutó la experiencia: "Queríamos traerlo desde hace tiempo para que viera una embarcación, y fue perfecto que la Esmeralda estuviera en Punta Arenas justo en estas fechas".



El Buque Escuela "Esmeralda" concluyó sus actividades en Punta Arenas con una exitosa participación en las festividades patrias. Zarpará el 21 de septiembre, tras el tradicional desfile en conmemoración del acto de posesión del Estrecho de Magallanes. Su próximo destino será el puerto de Lota, en la región del Biobío, antes de regresar a Valparaíso el 5 de octubre, donde finalizará su 68° crucero de instrucción.







