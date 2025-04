CHILENOS DESAFIÁRAN EL CANAL BEAGLE EN UN NADO EXTREMO

La comunicadora Alejandra Vera Moya (La Jana) en el programa (Almorzando con Checho), nos llevó a conocer a cuatro chilenos que el sábado realizaron una travesía recorrido a nado las gélidas aguas al sur de Chile y Argentina. El pasado sábado, un grupo de nadadores chilenos, entre ellos Carmen Ortega, Gonzalo Bertolotto, Paula Bravo y Andrés López, realizaron una hazaña histórica al cruzar a nado el Canal Beagle, uniendo las costas de Chile y Argentina. Esta travesía extrema se llevó a cabo en condiciones desafiantes, con temperaturas del agua entre 6 y 7 grados Celsius, fuertes vientos y corrientes complejas, todo ello sin el uso de traje de neopreno. Carmen Ortega es una experimentada nadadora master Vicecampeona Mundial de Aguas Gélidas en Molveno, Italia, Gonzalo Bertolotto fue 3° y 2° lugar en el campeonato de Aguas Gélidas en Perito Moreno por la WSWC 2024, Paula Bravo fue 4° lugar en el Mundial de Aguas Gélidas de Molveno 2025 y Andrés López es actual poseedor de la triple Corona Gélida. Como cada día se escribe una nueva historia de esfuerzo y superación, esta jornada fue de ellos: Carmen Ortega, Andrés López, Gonzalo Bertolotto y Paula Bravo, quienes no solo enfrentaron las gélidas aguas del Canal Beagle, sino que pusieron en alto el nombre de Chile y dieron visibilidad a un deporte tan extremo como admirable: la natación en aguas gélidas. No cualquiera se lanza a nadar entre olas frías, con vientos implacables y sin más abrigoque su propia determinación. Este tipo de hazañas no solo requieren fuerza física, sino también un temple mental impresionante. Gracias a su valentía, este deporte —que muchas veces pasa desapercibido— hoy resuena con fuerza, inspirando a nuevas generaciones de nadadores y demostrando que el espíritu deportivo chileno puede cruzar fronteras, literalmente.



Redactado por Alejandra Vera Moya.







​