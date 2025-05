ESTRENANDO LA CATEGORÍA TODO COMPETIDOR, SE CELEBRÓ ESTE FIN DE SEMANA LA SEGUNDA FECHA DEL RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA CONVENCIONAL Y PARALÍMPICO

​Este domingo 25 de mayo, se celebró la segunda fecha del III Ranking Municipal de Tenis de Mesa y el II Ranking Municipal de Tenis de Mesa Paralímpico, liga anual de la disciplina que busca promover el tenis de mesa en la comuna, impulsando su práctica y facilitando espacios para que los deportistas puedan desarrollarse competitivamente.



Esta liga, organizada por la Fundación Municipal de Deportes, y que cuenta con un total de seis fechas distribuidas durante todo el año, se ha caracterizado por ser una instancia de encuentro para los entusiastas del tenis de mesa local, deporte que otrora fuera tan popular en Punta Arenas, y que se busca revitalizar por medio de iniciativas como esta, que facilitan espacios para el desarrollo de los deportistas tanto convencionales como paralímpicos.



Y es este último punto un aspecto clave de este esperado ranking: la incorporación de deportistas convencionales y paralímpicos en un único evento que permite compartir mismo espacio de competencia a todos los entusiastas del deporte de las paletas, abriendo oportunidades y marcando un hito en el deporte local. Este enfoque no solo enriquece la experiencia deportiva de los participantes, sino que también fortalece el tejido social, promoviendo un ambiente de camaradería y espíritu de competencia que se unen en cada encuentro, creando un ambiente de deportividad que trasciende el resultado deportivo.





Una exitosa liga que sigue creciendo.



Esta nueva fecha del ranking marcó un hito de participación, contando con un total de más de 70 deportistas inscritos en las distintas categorías, tanto convencionales como paralímpicos, que se congregaron en el gimnasio municipal Cerro de la Cruz, ubicado en Patagona N° 1070. Cabe destacar que, dado el éxito y el interés que ha suscitado en los deportistas de la comuna la participación en esta liga, este año se han incorporado dos nuevas categorías en la modalidad convencional. Es así, como la primera fecha de este año, celebrada el 27 de abril, sumó la categoría Sub 17, permitiendo participar a competidores de dicho rango etario. Por su parte esta segunda fecha amplió la convocatoria incorporando la categoría de Todo Competidor, lo que abrió las puertas de esta liga a tenimesistas de todas las edades, quienes valoraron la instancia de participación.



La incorporación de estas dos nuevas categorías trajo consigo la extensión de la programación de la jornada de competencias respecto de las ediciones anteriores, abarcando los partidos desde la mañana hasta la noche del día domingo, reflejando el creciente interés y participación de los tenimesistas locales en un día lleno de deporte. El evento no solo mostró la energía y entusiasmo de los jugadores y la vibrante presencia del público que llenó el gimnasio para apoyar a los competidores, sino que también subrayó la importancia de impulsar y apoyar el deporte a nivel comunal, con el objetivo de revitalizar una disciplina que, ha quedado demostrado, congrega a numerosos atletas tanto convencionales como paralímpicos.





Resultados de la segunda fecha por categoría:



En esta segunda jornada, se premió los primeros lugares en las siguientes categorías:



Modalidad Convencional:





Sub 9



1.Francisca Maldonado

2.Ignacio Ovando



Sub 11



1.Diego Montecinos

2.Pía Huanchur

3.Benjamín Vásquez

4.Leonor Barraza



Sub 14 Damas



1.Paula Montecinos

2.Antonella Torres

3.Pía Ortiz

4.Araceli Quercha



Sub 14 Varones



1.Fernando Cárdenas

2.Franco Vera

3.Vicente Torres

4.Martín Oyarzún



Sub 17 Mixta



1.Nicolás Saladrillas

2.Tamara Huenchur

3.Salvador Valle

4.Diana Cárdenas



Todo Competidor



1.Felipe Aguilar

2.Daniel Aro

3.Camilo Albornoz

4.Gustavo Cárdenas

​

Modalidad Paralímpica:



PTT Iniciantes



1.Antonio Villegas

2.Mauricio Vera

3.Nicol Muñoz y Diego Agüero

4.Camila Lara



PTT Intermedio



1.Javiera Córdova

2.Daniel Covarrubias

3.Jorge Cárcamo

4.Camila Becerra



Los ganadores de cada categoría recibieron sus medallas en la ceremonia de premiación que tuvo lugar al final de la jornada y que fue una instancia de reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados por los participantes de esta segunda fecha. La premiación no solo celebró el rendimiento deportivo, sino que también reforzó el espíritu de compañerismo y la inclusión que caracteriza a esta liga, dejando una huella positiva en todos los presentes.

​

En la instancia, Jonathan Mansilla, Director Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, destacó: “Esta es una actividad en que compiten chicos con discapacidad motora e intelectual, y para nosotros es muy importante que puedan venir, competir y convivir todos. Las mesas se comparten, y compiten los deportistas convencionales junto con los paralímpicos y las categorías son mixtas, así que es un hito en la inclusión en el deporte. Nos tiene muy contentos también la participación de los deportistas inscritos, que son cerca de 70 en lo que va de la liga.”

​

“Hace parte de la visión del Directorio de la Fundación promover este tipo de instancias de deporte federado con disciplinas individuales que en un momento fueron más populares y que hoy en día necesitan apoyo de las instituciones, como es el caso del tenis de mesa, que nosotros durante tres años ya, llevamos apoyando para masificar y difundir esta disciplina” Agregó Mansilla.

​

Por su parte, José Luis Maldonado, destacado técnico de tenis y paratenis de mesa, destacó: “En esta liga se encuentran jugando campeones de chile, entonces ha sido una plataforma para los deportistas en situación de discapacidad y también para los deportistas convencionales, que se encuentran preparando para distintas actividades competitivas, y ellos vienen a prepararse en este ranking, por lo que estamos sumamente contentos.”

​

​

Invitación a sumarse a las próximas fechas de la liga.

​

El Ranking Municipal de tenis de mesa, que incluye tanto la modalidad convencional como la paralímpica, seguirá desarrollándose a lo largo de todo el año 2025. A lo largo de los próximos meses, se realizarán cuatro encuentros adicionales que estarán distribuidos entre el primer y segundo semestre, ofreciendo nuevas oportunidades para que los deportistas puedan competir, sumar puntos y seguir consolidando esta liga que busca promover el deporte en la comuna. A continuación, se detallan las fechas programadas para estas próximas competencias:

​

Primer semestre:

​

3ª Fecha: 22 de junio.

​

Segundo semestre:

​

4ª Fecha: 24 de agosto

5ª Fecha: 28 de septiembre

6ª Fecha: 26 de octubre



Las próximas jornadas se llevarán a cabo, una vez más, en el gimnasio municipal Cerro de la Cruz, situado en calle Patagona #1070, comenzando a las 11:00 hrs. La inscripción para los competidores será, nuevamente, gratuita y el acceso para el público asistente será libre.

​

Las categorías que se disputan en la liga, en modalidad convencional, contemplan Sub 9 damas y varones, Sub 11 damas y varones, Sub 14 damas y varones, Sub 17 damas y varones y Todo Competidor, mientras que en modalidad paralímpica se contempla los niveles Iniciación e Intermedio.



La invitación a inscribirse a las próximas fechas en modalidad convencional es para todos los deportistas desde los 7 años en adelante, y en modalidad paralímpica sin restricción de edad. Las inscripciones se pueden realizar directamente a través de la casilla de correo electrónico [email protected].

​

​



​