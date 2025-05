SEGUNDA JORNADA CON CENTROS DE ESTUDIANTES SE REALIZÓ EN NATALES

​En el marco del trabajo que impulsa la Mesa Intersectorial Estudiantil, integrada por Secretaría Ministerial de Educación, el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Magallanes y el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, el viernes 23 de mayo, se realizó la Segunda Jornada con Centros de Estudiantes en el Club Deportivo Natales, de la comuna homónima.



La iniciativa se desarrolló con el fin de fortalecer la participación territorial y el liderazgo de las y los dirigentes estudiantiles. Al respecto, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, indicó que “este esfuerzo representa la importancia que el Gobierno del presidente Gabriel Boric Font y el Ministerio de Educación en el territorio, confieren a la organización de las y los estudiantes. A través de esta instancia se convocó a escolares de Educación Básica y Media de los sistemas de enseñanza pública y subvencionada, contribuyendo así a su aprendizaje dirigencial, reconociendo las diferentes iniciativas que impulsan en las distintas escuelas, promoviendo la sana convivencia y la participación democrática en cada establecimiento”.



Por su parte, la directora regional del INJUV Magallanes, Carla Cifuentes Vladilo, señaló: “Esta actividad buscó motivar a las juventudes a involucrarse activamente en sus comunidades, reconociendo que no solo son el futuro, sino también el presente, y que tienen un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, participativa y solidaria. La invitación es que se apropien de los espacios que habitan y sean juventudes protagonistas”.



Comentarios favorables hacia la finalidad y método de la jornada, fueron expresados tanto desde las y los docentes asesores de Centros de Estudiantes, como de la misma dirigencia estudiantil. Fue el caso de Jacobo Herrera García, presidente del Centro de Alumnos de la Escuela Capitán Juan Ladrillero, para quien la actividad fue divertida y provechosa. “Aprendí los valores de estar en equipo y pues básicamente de estar juntos y de planificar las cosas, de ser uno para todos y todos para uno”, afirmó.



Por su parte, Isabel Aguirre Estévez, dirigente del Liceo Bicentenario María Mazzarello destacó de la actividad: “me ha gustado porque nos ayuda a dejar un poco la vergüenza de lado, que hablemos entre nosotros y eso no pasa mucho. Hoy aprendí a trabajar en equipo, a pensar un poco más”, en tanto explicó de manera divertida, cómo resolvieron la tarea que les habían asignado de escribir la palabra “Equipo” sin tocar el lápiz. “A veces uno pienso que algo es una trampa, pero no, no es trampa”, dijo entre risas, agregando que envolvieron el lápiz con una lana y con esa solución creativa, cumplir la misión.



Para el profesor asesor del Centro de Alumnos de la Escuela Baudilia Avendaño de Yousuff, Esteban Díaz Pasten, esta fue una especie de debut, ya que fueron electos recientemente, según dijo y “siempre son muy buenas este tipo de jornadas, porque nos ayudan a dar a conocernos en otras instancias, conocer a autoridades y también enfocarnos en las acciones que necesitamos como escuela y directamente: copiar ideas”, comentó alegremente.



Daniela Ramírez Huenchuan, asesora del Centro de Alumnas del Liceo Gabriela Mistral valoró la reunión: “Me parece que es una actividad novedosa que saca a los estudiantes de su establecimiento para poder compartir con otros estudiantes, hacer comunidad, fortalecer también el trabajo en equipo, conocerse, crear redes y también conocer a las autoridades que muchas veces las ven de manera lejana y ahora pudieron compartir el espacio, juegos recreativos, así que desde ahí me parece que ha sido una buena jornada para ellos”, señaló con entusiasmo.



Esta Mesa Intersectorial Estudiantil, continuará desarrollando instancias como estas, que promueven las interacciones entre las directivas de los Centros de Estudiantes, favoreciendo una comunicación fluida entre todos los actores y canalizando las necesidades e intereses de cada una de las bases.