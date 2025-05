CONCURSO FOTOGRÁFICO OJO DE PEZ ANUNCIA NUEVA VERSIÓN

​En una actividad realizada en el auditorio del Edificio Emilio Pugín de la Universidad Austral de Chile (UACh) se llevó a cabo el lanzamiento de la duodécima versión del Concurso Fotográfico Ojo de Pez. La iniciativa organizada por el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) y el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML) tiene por objetivo visibilizar la riqueza y fragilidad de los ecosistemas acuáticos en Chile para generar conciencia por medio de la fotografía.



La presentación del Concurso Ojo de Pez 2025 estuvo a cargo del Dr. José Garcés-Vargas, oceanógrafo físico, investigador del Centro IDEAL, académico del ICML y coordinador de la iniciativa.



“En estos once años, hemos sido testigos de cómo el concurso ha inspirado a nuevas generaciones de fotógrafos de naturaleza, fomentando una mirada más atenta y respetuosa hacia el mundo natural. Creemos firmemente que Ojo de Pez ha contribuido significativamente a construir una ciudadanía más informada y comprometida con la protección de nuestro patrimonio natural”, aseguró.



En esta nueva versión del concurso se invita a la comunidad no solo a participar sino también a reflexionar sobre el rol que todos y todas ejercen en torno a la preservación del medio ambiente.



“A través de la fuerza visual de las fotografías, hemos logrado despertar la curiosidad y el asombro por la biodiversidad única de nuestro país. Es gratificante observar cómo el público no solo se maravilla con el alto nivel de endemismo que existe en Chile, sino que también comienza a comprender la fragilidad de estos entornos y la importancia de su conservación”, asegura el Dr. Garcés-Vargas.



Cómo participar



El concurso está abierto a todas las personas mayores de 18 años que cuenten con Rut chileno. Para participar, es necesario completar el formulario disponible en el sitio web ojopez.cl. La fecha límite para la recepción de fotografías será el 24 de junio a las 16 horas (hora local de Chile continental, UTC-4).



Las fotografías deben estar en formato JPG, en color o en blanco y negro, con un peso mínimo de 5 MB y máximo de 15 MB. No se aceptarán imágenes con marcas de agua, nombres o pseudónimos visibles, ni aquellas que hayan sido generadas mediante inteligencia artificial, escaneadas o que correspondan a fotomontajes.



El jurado de esta versión está compuesto por especialistas en divulgación científica y fotografía: Nélida Pohl, Nadia Politis, Cristián Campos Melo, Eduardo Sorensen y Patricio Riquelme Fagerström.



Ojo de Pez cuenta con el valioso auspicio de la Facultad de Ciencias de la UACh, el proyecto Ciencia para la Innovación 2030 (Consorcio Sur-Subantártico (Ci2030), el Proyecto Fondecyt 1241571 y Ciencia Inquieta. Además, colaboran activamente la Fundación Corallina y el Museo de Exploración R. A. Philippi de la UACh.



Para conocer más detalles revisa las bases del concurso disponibles aquí.