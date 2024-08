"GOBIERNO EN TERRENO" DESARROLLA ACCIONES EN SEGURIDAD PÚBLICA, INSPECCIONES SANITARIAS Y ATENCIONES DE SALUD EN PUERTO TORO

​La delegada Constanza Calisto destacó el segundo despliegue en menos de una semana a la localidad de Isla Navarino. "Nuestros vecinos necesitan que veamos en terreno cuáles son sus necesidades, cuáles son sus afectaciones y tenemos que ya empezar a concretar las ayudas que ellas y ellos nos están solicitando", manifestó.



En un despliegue enfocado en seguridad pública, inspecciones sanitarias y atenciones primarias de salud, se llevó a cabo un nuevo "Gobierno en Terreno" en Puerto Toro, organizado por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena en colaboración con diversas instituciones públicas establecidas en Puerto Williams.



A través de la Lancha de Servicio de Rescate (LSR) de la Armada de Chile, "Arcángel", funcionarias y funcionarios de la Oficina Provincial de la Seremi de Salud en Antártica Chilena, el Hospital Comunitario Cristina Calderón y la mencionada Delegación Presidencial, llegaron hasta el poblado más austral del mundo, donde realizaron las acciones correspondientes a sus respectivos servicios.



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, quien encabezó este despliegue, recalcó la segunda visita a Puerto Toro en menos de una semana por parte de servicios públicos. El martes 20 de agosto pasado, la propia autoridad igualmente lideró la comitiva compuesta por personal del Gobierno Regional de Magallanes, Municipalidad de Cabo de Hornos y Senapred. Mientras que junto a las dos primeras instituciones abordó necesidades y soluciones a diversas temáticas locales, el tercer organismo desarrolló un curso de respuesta ante emergencias a la comunidad.



"Estamos presentes, lo que es parte de nuestras tareas como Gobierno. Nuestros vecinos necesitan que veamos en terreno cuáles son sus necesidades, cuáles son sus afectaciones y tenemos que ya empezar a concretar las ayudas que ellas y ellos nos están solicitando. El hecho de que en tan poco tiempo podamos desplegarnos dos veces a la localidad, es sumamente beneficioso para todos y todas", comentó la delegada Calisto, quien en materia de seguridad pública se reunió con personal del retén de Carabineros para analizar temas relacionados al alza de la población flotante durante la temporada extractiva de centolla y el aumento de visitantes durante la venidera temporada estival.



En materia sanitaria, el jefe de la Oficina Provincial de la Seremi de Salud en la Antártica Chilena, Carlos Martin, desarrolló fiscalizaciones en el área de salud ambiental. Especialmente, debido a la turbiedad en el agua para el consumo humano debido a una rotura en el estanque de la planta de tratamiento, hecho que debiera ser solucionado prontamente luego que la empresa Huenchuñir se adjudicara la licitación de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) para reponer el sistema de Agua Potable Rural (APR).



Además, el profesional inspeccionó los sistemas de residuos existentes en el poblado ubicado al sureste de la capital provincial. "Lo que pudimos ver en terreno es que no hay acumulación de residuos. La eliminación se realiza de forma efectiva desde Puerto Toro a Puerto Williams a través del ferry, como es conocido por toda la comunidad. Y afortunadamente no hemos detectado ningún tipo de filtración de algún elemento que pudiese ser dañino para el medio ambiente o para la población, como combustible, aceite, petróleo u otro agregado", sostuvo.



En cuanto a la atención del Hospital Comunitario Cristina Calderón, la directora (s) del establecimiento, Marcela Aguirre, informó que un equipo multidisciplinario compuesto por médico, dentista, nutricionista, kinesióloga, matrona y enfermeras, realizaron acciones como exámenes preventivos, tests rápidos de VIH, enseñanzas lúdicas de alimentación saludable para niñas y niños y análisis de diferentes morbilidades. Los servicios se enfocaron tanto para la población permanente como temporal del lugar, como pescadores artesanales. "Para nosotros es importante llevar la salud hasta el chileno más aislado de la comunidad", afirmó Aguirre.



Una de aquellas personas fue Eunices Fuentes, quien hace dos años reside en Puerto Toro junto a su familia destinada en la alcaldía de mar de la localidad. La vecina se mostró satisfecha por este nutrido "Gobierno en Terreno". "Se agradece enormemente la gestión, porque para nosotros es muy difícil salir de este lugar por temas médicos o por cosas particulares no podemos dirigirnos a un control a Puerto Williams (...). Hay muchos proyectos que van a beneficiar a la comunidad y ya lo estamos viendo. Se está llegando a reponer la copa de agua que se había roto y en los próximos meses se va a poder comenzar con los trabajos para poder concretar que el agua comunitaria sea potable", manifestó.



En tanto, Edgardo Pérez, pescador artesanal que se encuentra trabajando en la extracción de centolla en las aguas australes, valoró la ronda médica, donde fue atendido por una lesión que afecta en su hombro. "De repente los puertos están cerrados y uno no puede ir a Williams si tiene alguna emergencia. Hay que solicitar patrullera y hacer un movimiento bastante complicado. Es bueno que siempre estén viniendo por la lejanía que hay acá", comentó.







