NIÑAS DEL LICEO MARÍA AUXILIADORA DISFRUTARON EL TALLER” HABLEMOS DEL AGUA”, DICTADO POR AGUAS MAGALLANES A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO “EXPLORA TU CIENCIA” DEL PAR EXPLORA MAGALLANES

​El taller de “Hablemos del agua”, organizó el PAR Explora Magallanes -perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes- a través del instrumento Explora tu Ciencia dirigido a las niñas del 5 básico A del Liceo María Auxiliadora.

La actividad estuvo a cargo de Aguas Magallanes y tuvo como objetivo que las niñas aprendieran de manera didáctica sobre el ciclo del agua.

Al respecto, la monitora de Comunidad de Aguas Magallanes, Francia Ponce, comentó que “en este taller se les habló como era el ciclo productivo del agua. Además, realizamos la actividad de medición de pH y finalmente terminamos con un juego, con la finalidad que estuvieran atentas del ciclo productivo hasta el proceso depuración”.

La directora de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, dijo que “quiero agradecer del Liceo María Auxiliadora por realizar este taller y el gran entusiasmo que tuvimos de parte de las niñas por conocer, aprender y aclarar sus inquietudes del agua, ya que para nosotros es muy importante generar talleres o charlas relacionada a la ciencia en los establecimientos educacionales”.

En tanto, la docente de Ciencias del Liceo María Auxiliadora, Carolina Barría dijo que “la verdad que contar con el apoyo de Explora Tu Ciencia ha significado una ayuda para el curriculum de lo que estamos pasando en el colegio, un apoyo divertido, traen charlas y asesores, estoy muy contenta de lo que me han entregado”.

Los y las estudiantes, disfrutaron de la actividad. Uno de ellas fue, Aranza Moreno, comentó que “una experiencia muy buena y divertida, ya que me explicaron muchas cosas que antes no sabía relacionado con el agua”. Otro de ellas fue Danae Mansilla, dijo que “me pareció interesante, porque podíamos hacer preguntas y saber más sobre el agua”.





