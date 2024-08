EL PÁDEL EN MAGALLANES: CRECIMIENTO IMPARABLE DE UN DEPORTE FASCINANTE

​​

EL BOOM DEL PÁDEL EN MAGALLANES

El pádel ha experimentado un notable crecimiento en Magallanes, debido a su accesibilidad, facilidad de aprendizaje y atractivo para personas de todas las edades y condiciones físicas. En esta austral región del país, este deporte se juega durante todo el año en canchas techadas y calefaccionadas, permitiendo a los aficionados practicarlo independientemente del clima.

Hasta el año 2019, Chile contaba con aproximadamente 450 canchas de pádel y alrededor de 15 mil jugadores activos antes de la Pandemia. Para el año 2024, la Federación de Pádel de Chile (Fepachi) ha registrado un impresionante aumento, con 2.500 canchas y más de 100.000 deportistas en todo el país. Este crecimiento notable destaca especialmente en la Región de Magallanes, donde el pádel ha ganado popularidad gracias a características únicas.

DEL MUNDO A CHILE

El pádel, nacido en México en 1969, combina elementos del tenis y squash. Se juega en una cancha cerrada con paredes y red central. Equipos de dos jugadores usan palas sólidas y una pelota parecida a la de tenis. Puntuación similar al tenis, y se permite rebotar la pelota en las paredes. Hoy en día, el Pádel es un deporte líder y se practica en 90 países del mundo, especialmente de habla hispana. De hecho, en España y Argentina, es el segundo deporte nacional después del fútbol.

Fabián Parolín, presidente de Fepachi, explica el fenómeno del auge en Chile explotó por la Pandemia, al ser uno de los primeros deportes que obtuvo el permiso del Ministerio de Salud para funcionar, dado el número de jugadores por metro cuadrado:

Fabián Parolín, Presidente de la Federación de Pádel de Chile (Fepachi) ​



EL AUGE EN MAGALLANES

En la Región de Magallanes, la práctica del Pádel comenzó en los años ’90, ya que argentinos de la vecina ciudad de Río Gallegos instalaron un complejo y la disciplina prendió. La principal razón: realizarse bajo techo todo el año, algo indispensable en la Patagonia. Lentamente se fueron abriendo y cerrando algunos complejos, pero fue después de la Pandemia que esto se volvió algo explosivo en toda la Región, con un aumento de cifras sorprendente.



TAMBIÉN EN PUERTO NATALES

Y esto no solamente en la ciudad de Punta Arenas, si no que también en Puerto Natales. En la capital de la Provincia de Última Esperanza no habían canchas de Pádel hasta el año 2019, en que se inauguró el complejo ExtraFit, con 2 canchas. Su dueño, Bastián Sharp, explica que en la ciudad había entre 15 y 20 jugadores que practicaban cuando viajaban, pero ahora, al tener canchas en la ciudad, ya son más de 200 los padelistas. Es por eso que están construyendo un nuevo complejo, con 4 canchas, para inaugurar el próximo año: