RICARDO OLEA, PREMIO A LA TRAYECTORIA EN MAGALLANES: UNO ESTÁ LIGADO AL RODEO Y A LOS CABALLOS PORQUE LE APASIONAN

La Asociación Magallanes aprovechó la premiación del fin de semana pasado para reconocer la trayectoria de don Ricardo Olea, quien en los años '60 se transformó en uno de los pioneros del rodeo en la zona al ser uno de los fundadores del Club Punta Arenas y a ser parte del arribo de los primeros caballos inscritos que llegaron a la región.

Don Ricardo conversó con Caballoyrodeo.cl y contó de sus sensaciones luego de recibir este reconocimiento en la Patagonia.

"La verdad es que quedé muy emocionado, porque no me esperaba recibir un premio así. Uno hace las cosas porque le apasionan, porque le gusta mucho este tema de los caballos, de los rodeos y todo lo que está relacionado con el campo así es que feliz. Lo agradecí y me sentí también con algo de orgullo de haber sido uno de los primeros, o mejor dicho, el primero con otro amigo que empezamos con el tema de los caballos inscritos en Magallanes".

- ¿Cuándo fue eso don Ricardo?

- "Eso fue hace más de 50 años, eso fue en 1966".

- "Eso fue hace más de 50 años, eso fue en 1966. En ese tiempo había un campo experimental, y yo trabajaba en INDAP, y el administrador de ese campo que también le gustaban los caballos de rodeo dijo que iba a plantearle la idea a INDAP de tener caballos inscritos para entregarles a los agricultores y como se hacía con los créditos que daba INDAP, se lo aprobaron. Y fue así es como llegó la primera partida de caballo en el 66. Llegó un potro, siete yeguas, y después se compró una segunda partida de tres potros, y 19 yeguas para ir formando el criadero. Después se hizo la medialuna y en diciembre del 67 se hizo el primer rodeo en Magallanes.

- ¿Y usted estuvo ahí?

- "Sí, por supuesto, colaborando estrechamente con don Horacio Castro, que es la persona que liberó todo esto. Al año siguiente formamos el Club de Rodeo de Punta Arenas, y en el año 68 hicimos la medialuna. Y en marzo se realizó el primer rodeo también en Punta Arenas. Después tuve la suerte de llegar a administrar ese campo experimenta y con el criadero del caballo chileno que estaba completísimo".

- ¿Usted también corrió?

- "Sí, primer rodeo corrí fue en el año '67 y estuve hasta el '81. Corrí unos 15 años no más, porque después me fui a Tierra del Fuego y tenía algunos compromisos públicos. Tenía que salir, cruzar el Estrecho. Acá los rodeos para llegar a Natales hay que salir los viernes. Son largas las distancias y en el caso, por ejemplo, de ir al rodeo de Río Verde, después hay que ir a alojar a Punta Arenas, porque no hay comodidades. No es el caso de Cerro Castillo y Puerto Natales, que ahí sí uno puede quedarse. Más encima en esa época los caminos eran de tierra y las distancias enormes, entonces ir a un rodeo desde Tierra del Fuego era largo el recorrido".

- Don Ricardo, ¿de los caballos que se corren ahora en Magallanes quedan algunas sangres de las que pudo llevar usted a través de INDAP?

"Sí, pero ya muy lejano, por los años que han pasado, pero hasta hace unos cinco años atrás todavía se corrían un par de caballos que venían de los potros de esa época".

- Por último ¿Alguna anécdota que tenga, don Ricardo?

"Sí, la que me viene a la cabeza por lo compleja que fue que íbamos desde Tierra del Fuego a un rodeo a Puerto Natales y para ir casi llegar a Punta Arenas para tomar el camino a Natales y hay un camino por dentro que es un camino de carreta pero que habíamos hablado harto que se podía hacer, así que dije 'vámonos por ahí y ganamos un montón de tiempo' pero era tan malo el camino que quedó el camión empantanado y que yo de atrás con el auto metido en el barro y tuvimos que quedarnos hasta que amaneció. Echamos un caballo abajo y partió alguien a pedir ayuda y se demoró como seis horas en llegar a una estancia y a nosotros nos fueron a sacar como a las seis de la tarde. Estábamos sin agua, sin comida, con los niños, porque en ese tiempo íbamos con toda la familia a los rodeos. Así que fue una cosa como para no olvidarla".

Fuente: caballoyrodeo.cl



​