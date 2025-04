LA AGRUPACIÓN RUTA SUR FUERTE BULNES REALIZÓ UNA PACÍFICA MANIFESTACIÓN PARA RECLAMAR SU LEGÍTIMO DERECHO A CONTAR CON ELECTRICIDAD

La agrupación reclama a las autoridades el abandono del sector, especialmente relacionado con un servicio básico, como es la electricidad.



Hay que recordar que, hace más de 7 años que la agrupación y los vecinos reclaman el tendido eléctrico hasta el final de la carretera, pero tras innumerables promesas, ninguna autoridad ha concretado el anhelado proyecto.



"Hicimos presente la molestia y desazón que viven los vecin@s que se ven afectados por la inacción de quienes son los mandatados para mejorar las condiciones básicas de vida de los habitantes. Es importante tener presente que al igual que aquellos que viven y residen en la ciudad los vecin@s de Agua Fresca también aportan con su trabajo y pago de impuestos al desarrollo de la región".



Los vecinos apuntan al poco interés del alcalde Claudio Radonic por la problemática del sector. Es justamente su administración la que no ha liderado la demanda de los vecinos de Agua Fresca, respecto de esta y otras problemáticas del sector, teniendo presente que el tramo electrificado existente fue gestionado por el alcalde Emilio Bocazzi en conjunto con el gobierno Regional de la época, quedando armada la etapa faltante en los archivos de la municipalidad.



Está manifestación se ha sumado a otros descontentos, entre los cuales se menciona la exclusión del proceso licitación del servicio de retiro de residuos domiciliarios del sector, la entrega para otros fines sin consulta a la comunidad de la Escuela Agua Fresca la cual se encuentra sin servicio eléctrico por no pago por parte de la municipalidad, cero acciones para abordar la limpieza de fosas sépticas, soluciones de abastecimiento de agua a personas con vulnerabilidad, etc.

Las movilizaciones y toma de carretera se seguirán realizando y agudizando hasta que los compromisos se conviertan en acciones concretas por parte de la autoridad municipal.