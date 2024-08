ALCALDE DE PUNTA ARENAS CLAUDIO RADONICH ANUNCIA QUE NO REALIZARÁ CAMPAÑA ELECTORAL HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE

En un video publicado a través de sus redes sociales, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, ha anunciado que no participará en la propaganda electoral durante el periodo que comienza hoy para las elecciones a gobernadores, concejales y municipales. Radonich, quien ha estado al frente de la alcaldía durante los últimos siete años y medio, ha declarado que su prioridad sigue siendo el servicio a los habitantes de Punta Arenas hasta el 26 de septiembre. "Quiero asegurarles a todos que no perderé un minuto en la campaña electoral. Mi compromiso sigue siendo el de trabajar de lunes a lunes, tal como lo he hecho hasta ahora", afirmó Radonich. El alcalde destacó su dedicación y esfuerzo en mejorar la calidad de vida de los residentes de la ciudad. A partir del 27 de septiembre, Radonich se sumará a la campaña electoral, donde se centrará en proponer y trabajar para el crecimiento continuo de Punta Arenas y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. "Mi compromiso sigue siendo el de ser el alcalde de todos y contribuir al desarrollo de nuestra ciudad", concluyó.