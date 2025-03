ALEJANDRO RIQUELME CRITICA AL GOBIERNO Y AL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL: "ES UN COMITÉ QUE SE CREA Y AL DÍA SIGUIENTE SE QUEDA SIN NI UN PESO"

En una entrevista realizada esta mañana en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el ex consejero regional Alejandro Riquelme Ducci expresó su preocupación y críticas en torno a la gestión del Gobierno de Gabriel Boric, el Comité de Desarrollo Productivo Regional, y el avance de las investigaciones relacionadas con el caso Fundaciones.



Críticas al Comité de Desarrollo Productivo Regional



Riquelme cuestionó la efectividad del recién lanzado Comité de Desarrollo Productivo Regional, señalando que carece de financiamiento real y representatividad:

"Es un comité que se crea y al día siguiente se queda sin ni un peso. No es representativo, los emprendedores quieren tomar la decisión de sus fondos productivos."

El ex consejero destacó que los recursos destinados a fomentar el desarrollo local deben estar bajo el control directo de quienes emprenden, y no de estructuras burocráticas que, según él, no responden a las verdaderas necesidades del territorio.



Caso Fundaciones: ¿Habrán formalizados en Magallanes?



En relación con el caso Procultura y las fundaciones vinculadas a posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, Riquelme aludió a las recientes declaraciones del gobernador Jorge Flies en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el pasado 10 de marzo. Además, mencionó el próximo 5 de abril, fecha en que concluye el secreto de la investigación, como un hito clave para conocer si habrá formalizados en la región de Magallanes.

Duro balance al Gobierno de Gabriel Boric



Respecto a la gestión del presidente Gabriel Boric, Riquelme fue categórico al calificarla como deficiente en áreas claves como salud, educación, seguridad y economía: "Este fue un mal gobierno que no supo responder a los principales problemas del país. No tengo ninguna expectativa de este gobierno en su último año de mandato."

Puedes ver la entrevista aquí:

