CLIMATÓLOGO DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA, NICOLÁS BUTOROVIC, ASEGURA QUE CICLÓN NO AFECTARÁ A MAGALLANES

​Esta mañana en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, el climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Butorovic, aseguró que el ciclón que se aproxima no impactará a la región de Magallanes. Butorovic instó a la ciudadanía a mantener la calma y no alarmarse, ya que las condiciones climáticas actuales no indican ningún riesgo significativo para la zona.



Puedes ver la entrevista aquí:





​