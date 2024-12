CONTINUARÁ EN CAPITÁN YÁBER: CORTE RECHAZA APELACIÓN Y MANTIENE LA PRISIÓN PREVENTIVA PARA LUIS HERMOSILLA

Durante la mañana de este martes 24 de diciembre, en la previa de Navidad, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago realizó la audiencia para revisar las medidas cautelares del abogado Luis Hermosilla, quien es investigado en el marco del denominado “Caso audios”, por los delitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, decidiendo que el abogado se mantendrá en prisión preventiva, tras rechazar los requerimientos de la defensa.

Luis Hermosilla se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 27 de agosto, medida cautelar que es cumplida en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde continuará recluido mientras avanza la investigación.

Defensa de Hermosilla: “Hemos estado colaborando”

En tanto, previo a la audiencia de revisión de medidas cautelares, el hermano y abogado de Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, habló con los medios de comunicación, señalando que sus argumentos se centrarían en asegurar que el profesional ha colaborado con la investigación y que por lo mismo, no es necesario mantenerlo en prisión.

“Hemos estado colaborando, entregamos la clave del teléfono, hemos colaborado permanentemente en todo lo que hemos podido (...) En concreto, no es necesaria su prisión. No es un peligro para la sociedad, es una persona de 68 años, con problemas de salud grave, pero al mismo tiempo ha colaborado con la investigación en hechos concretos no cuestionables”, aseguró el abogado Juan Pablo Hermosilla.

Según se dio a conocer, la audiencia no estuvo exenta de polémicas y hubo alegatos por parte de la jueza, debido a la decisión de que el abogado asistiera a la revisión de sus medidas cautelares de manera telemática desde el Anexo Capitán Yáber.

