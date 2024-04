CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS Y ACADEMIA JUDICIAL ORGANIZARON SEMINARIO “DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”

El seminario comenzó con la ponencia de la jueza de Familia de Santiago y autora del libro “Derechos de las personas mayores”, Jessica Arenas Paredes, quien a través de su experiencia en la judicatura y el estudio que realizó para redactar el texto, abordó los principios de no discriminación, independencia y autonomía y el protocolo de acceso a la justicia de este grupo vulnerable, garantizando que puedan ejercer plenamente sus derechos.

El libro, de autoría de la magistrada Arenas, es parte del material con que la Academia Judicial impartirá cursos para formar y capacitar a quienes trabajan en el Poder Judicial sobre cómo, por ejemplo, se debe tratar a las personas mayores sin caer en la condescendencia ni en estereotipos. Tras el seminario, la jueza relevó la cualidad interdisciplinaria que se dio en la instancia “pudimos complementar esto con un vistazo respecto de lo que también es la situación que ocurre acá en la región, respecto a la mayor problemática asociada a las personas mayores, tanto desde la perspectiva penal, que fue lo que abordó la magistrada Sutter, como también lo que dice relación con los temas civiles que abordó también el magistrado Herrera”, afirmó.

En este sentido, la jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas Constanza Sutter Lagarejos expuso sobre el área penal, con temas como cuando las personas de avanzada edad deben acceder a la justicia, como víctima o victimarios, la institucionalidad que se debe aplicar en esa situación y el análisis de los cuidados proporcionados por la familia o por terceros.

Asimismo, el secretario del Juzgado de Cabo de Hornos, Ricardo Herrera Castillo, abordó el proceso de interdicción y disponibilidad de bienes de las personas mayores. Al respecto la ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Caroline Turner González, destacó que en la oportunidad se hayan abordado “las disposiciones que hoy nos rigen respecto de los adultos mayores y, además, la visión desde las distintas áreas de la judicatura en que los adultos mayores acceden a la justicia”.

En tanto, el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, manifestó la satisfacción “al poder realizar este seminario en Punta Arenas, presentando este material docente que será una herramienta efectiva de formación y capacitación en garantizar el acceso a la justicia de las personas mayores” y también destacó “las distintas visiones que se demostraron sobre el tema y además amenizado con una representación de la realidad de los adultos mayores que me ha impresionado y que salió espectacular”, sostuvo.

La dramatización fue elaborada por la jefa de Unidad de Causas del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Maritza Romero y protagonizada por Francisco Díaz, administrador del tribunal. “Nosotros elaboramos un texto de acompañamiento del seminario sobre personas mayores, ya que queríamos retratar y, precisamente eso, acompañar la reflexión acerca de los derechos, de la vida interior y lo que no vemos de la realidad que deben afrontar”, indicó Maritza Romero, sobre dramatización y puesta en escena.









​



​



​



​



​



​