CUESTIONAR LA MASCULINIDAD CON ‘LA POSIBILIDAD DE LA TERNURA’: OBRA PROTAGONIZADA POR ADOLESCENTES CAUTIVA AL PÚBLICO PUNTARENENSE EN LA APERTURA DEL 16 FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

El lunes 30 de septiembre comenzaron las actividades de la 16 versión del Festival de Artes Escénicas Cielos del Infinito, con un taller de crítica teatral y el laboratorio de experimentación Proyecto X. Mientras que este jueves 3 de octubre inició la programación de obras en el Teatro Municipal en Punta Arenas y en la S.U.M. de Puerto Williams. ‘La posibilidad de la ternura’ de Teatro La Resentida se presentó en dos funciones, una para estudiantes y otra para público general cautivando a la audiencia que entregó un vitoreo generalizado a los adolescentes protagonistas, tras los últimos sonidos de flauta que anuncian el fin de la obra. Simultáneamente, por la mañana, estudiantes de la comuna de Cabo de Hornos tuvieron la posibilidad de ver el espectáculo ‘Tape That’ de la compañía irlandesa Hans Down Circus. Un dúo acrobático que utiliza cintas adhesivas de colores para explorar lúdicamente el mundo en que vivimos. A sala llena, los intérpretes Graham Milligan y Carys Nicholls desplegaron su destreza creando y manipulando objetos que despertaron la imaginación de los asistentes. La 16a Edición de Cielos del Infinito cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), y el Fondo de Fomento al Desarrollo de las Artes Escénicas 2024, del Mincap y el FNDR 8% del Gobierno Regional de Magallanes.

Camilo Bugueño, de 14 años, es uno de los seis protagonista de ‘La posibilidad de la ternura’ y al igual que sus compañeros ingresó al elenco tras participar de un taller que realizó el GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral) en 2022. Acerca de la función que realizaron para estudiantes compartió: “estoy muy contento de poder presentar la obra a la gente por la cual uno pensó en hacerla, que son adolescentes como nosotros, de nuestra edad… yo ingresé a la obra con 13 años y estaba en toda esa época de ‘cachar’ quien soy y siento que el proceso de creación de la obra me ayudó mucho, a abrirme y hacerme preguntas y siento que si no fuera por eso me habría costado mucho más llegar a una versión más pura de mí”, reflexionó sobre como ha influido en su crecimiento personal participar de la construcción e interpretación en el montaje teatral. “La obra cuenta eso, que tú puede ser hombre de la manera que quieras , y se nos olvida, entonces, espero que el público reciba el mensaje, cómo lo tomen es una decisión personal, pero lo importante es mostrar”, finalizó el joven actor.

‘La posibilidad de la ternura’ dirigida por Marco Layera y Carolina de La Maza ha tenido presentaciones en Santiago y en Europa y es primera vez que arriba a una región dentro de Chile.

Programación

Hoy a las 11h y a las 18h se presenta la intervención Proyecto X a cargo de la artista Andrea Paz, actores y participantes del laboratorio de exploración que se realizó durante la semana en Punta Arenas.

Proyecto X es un espectáculo itinerante por las calles de la ciudad que transforma la trama urbana en un tablero de juego. A través de unos cubos inflables metálicos a escala humana busca crear una divertida forma de apropiación del espacio público, invitando a jugar con los jugar con los cubos, a trasladarlos, reaccionar con o contra ellos o simplemente observarlos desde el exterior.

El punto de encuentro es el monumento a los tripulantes de la Goleta Ancud, en Av. Costanera del Estrecho con Av. Colón. Todas las personas están invitadas a asistir.

‘Mi madre nada’

Idea original de Daniela Castillo y Nicolás Lange, ‘Mi madre nada’ es una excavación metafórica a la memoria de una madre que olvida, una arqueología que nace el 2019 cuando la hija encuentra el diario de vida que su madre escribió en los inicios de la enfermedad, donde están los últimos vestigios, trazos, y recuerdos antes de comenzar a olvidar. El monólogo interpretado por la propia Daniela Castillo Es un viaje a lugares que ya no existen, donde la madre adolescente se exilió durante la dictadura. Un lugar entre el hielo congelado en el tiempo, donde se pueden encontrar dos personas que se aman, una hija y una madre, y en lenguaje cotidiano no existe manera de hacerlo real, más que la imaginación.

‘Mi madre nada’ se presentará únicamente este viernes 4 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr. La entrada es gratuita previa inscripción en www.cielosdelinfinito.cl; las para personas mayores que tengan dificultad para completar la inscripción, simplemente, deben llegar al teatro y podrán acceder a la función.

Puerto Williams

Hoy, a las 19:00 horas, en la Sala de Uso Múltiple de Puerto Williams se presentarán ‘Los Häpe, un pueblo perdido’. Se trata de un encuentro cultural, teatral y participativo, donde los últimos descendientes de un pueblo perdido en la Patagonia durante siglos hace la presentación formal de su cultura ante una comunidad nueva. Los Häpe comparten en su antiguo idioma, ritos, cantos y costumbres en un contexto festivo y emocionante, que pone en juego empíricamente nuestra propia capacidad de celebrar, relacionarnos, y reflexionar ante la diversidad, poniendo en relieve a su vez, los procesos migratorios actuales.

Dirección: Max Pertier

Elenco: Mario Espinosa, Javiera Santander, Nicolás Del Rio, Peguisú Peguisú

Música: Häpe: Daniel Larraín, Nicolás Del Rio, Colectivo Häpe Autor: Colectivo Häpe

Técnico y operador: Vicente Belmar

Producción: Max Pertier y Colectivo Häpe

Colaboradores: Claudia Valiente (vestuario), Gonzalo

Henríquez (música), Francisca Torres (voces), Héctor Vásquez (instrumentos), Diego Carrasco (fotos)

Público: Todo público

Duración: 60 minutos

El resto de la programación de la 16ª versión del festival está disponible en www.cielosdelinfinito.cl y en las redes sociales de la organización, en Instagram y Facebook. La cartelera contempla actividades hasta el domingo 6 de octubre en Punta Arenas, para luego trasladarse a la provincia de Ultima Esperanza. La 16a Edición de Cielos del Infinito cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), y el Fondo de Fomento al Desarrollo de las Artes Escénicas 2024, del Mincap y el FNDR 8% del Gobierno Regional de Magallanes.