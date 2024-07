​Descubren Intento de Contrabando de Marihuana en Secadora de Ropa a Magallanes: Dos Extranjeros Formalizados

Dos Extranjeros Detenidos por Intentar Ingresar Droga a Magallanes

En un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas, dos extranjeros fueron detenidos por intentar ingresar 16 kilos de marihuana ocultos en una secadora de ropa. Tras la audiencia de control de detención, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para uno de los imputados, mientras que el otro quedó con arresto domiciliario.

​



Entrega Controlada y Sustitución de la Droga

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la detención se produjo luego de una entrega controlada realizada por la PDI en una empresa de envío de encomiendas. Los dos sujetos llegaron en un Mazda Demio para retirar una carga proveniente de Santiago, la cual contenía la marihuana oculta en la secadora de ropa.





Antecedentes Previos y Posible Vinculación

Cabe mencionar que este no es el primer intento de ingresar droga a la región de Magallanes a través de encomiendas. En una ocasión anterior, se detectó que los imputados habían intentado enviar cocaína oculta en una cocina (estufa), pero la encomienda no fue reclamada y solo se procedió al decomiso de la sustancia.El fiscal señaló que no se puede descartar la vinculación de los imputados con este caso anterior, lo que podría ampliar la investigación y sumar más cargos.

​



Conclusión: Esfuerzos Continuos para Combatir el Tráfico de Drogas

Este caso forma parte de una investigación más amplia sobre el tráfico de drogas a la región de Magallanes, donde los delincuentes intentan utilizar diversas estrategias para ingresar sustancias ilícitas. La rápida acción de la PDI y la Fiscalía ha permitido desarticular estos intentos de contrabando, demostrando el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

​



Fuente: reportediario.cl