DIPUTADO BIANCHI Y AUTORIDADES REGIONALES IMPULSAN PROYECTO DE PANELES SOLARES PARA REDUCIR COSTOS ELÉCTRICOS EN PUNTA ARENAS

​Esta mañana en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi, contó que junto co el alcalde Claudio Radonich y el gobernador Jorge Flies, están desarrollando un proyecto para instalar 1,000 paneles solares en Punta Arenas. Esta iniciativa busca mitigar el impacto del incremento del 58% en las tarifas eléctricas, que afectará a las familias de la región entre julio de 2024 y enero de 2025. El financiamiento de los paneles solares está destinado a familias situadas entre el 40% y 60% del Registro Social de Hogares (RSH), quienes actualmente no reciben subsidios para contrarrestar el alza de los precios de la electricidad. Según el seremi de Energía, Sergio Cuitiño, esta medida podría reducir hasta en un 50% el costo anual de la electricidad para los beneficiarios. La Municipalidad de Punta Arenas será la encargada de proporcionar información a los potenciales beneficiarios, poniendo especial énfasis en los adultos mayores y las Pymes. Paralelamente, Bianchi abordó temas previsionales, aclarando que no habrá avances en nuevos retiros de fondos de pensiones en el corto plazo.



