ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS FUERON DESTACADOS POR SUS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

La actividad se desarrolló en la Delegación Presidencial Regional y fue encabezada por el delegado presidencial de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic y el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, en compañía del gobernador regional, Jorge Flíes Añón, la seremi (S) de gobierno, Michelle Peutat Alvarado, con la participación especial de la directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, CPEIP del Ministerio de Educación, Lilia Concha Carreño.

El gobierno ha implementado un nuevo sistema de reconocimiento para el ingreso a la Educación Superior, denominado Distinciones a las Trayectorias Educativas, con el objetivo de reemplazar el antiguo concepto de "Puntaje Nacional". Este cambio busca abordar las desigualdades estructurales presentes en el sistema educativo y promover una justicia educacional más inclusiva.

Un cálido y profundo mensaje entregó el delegado presidencial, José Ruiz Pivcevic, a estudiantes y sus familias en el contexto de los logros alcanzados: "Como autoridades regionales, estamos aquí para reconocer a los estudiantes que no solo han obtenido puntajes destacados, sino que también han mostrado trayectorias excepcionales, reflejando el espíritu de la juventud magallánica. Queremos desearles todo el éxito en esta nueva etapa que comienzan. Ojalá que, independientemente de si deciden quedarse en nuestra región o migrar temporalmente a otras partes del país, eventualmente regresen a Magallanes para seguir aportando al desarrollo de nuestra querida región.

Por su parte, el gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, entregó un mensaje a estudiantes y sus familias: “Es un gusto poder acompañar a estos y estas jóvenes que nos van a representar en la región como en distintos lugares del país. Felicitar no solamente el esfuerzo que es de vida en los distintos cursos, sino felicitar a las familias. Aquí hay un acompañamiento, una preocupación permanente, en momentos difíciles que son en el ámbito del estudio y momentos felices como los de hoy. Es muy interesante como en algunas oportunidades destacamos a nuestros deportistas en triunfos, acá hay un ámbito especial que es el esfuerzo académico. Y también saludar a todas y todos los jóvenes que terminando este proceso van a estar postulando, que si bien no lograron puntajes máximos también hay un esfuerzo gigantesco de ellos y sus familias”.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, expresó: “Estamos muy contentos con las y los estudiantes, con sus familias, porque entendemos lo que significa, no solamente rendir la PAES, en la que les fue muy bien, sino que también esta trayectoria desde el momento que empezaron su escolaridad en diferentes establecimientos. 2009 personas han podido obtener los puntajes para acceder a la Educación Superior, lo que representa un 9.4% más de lo que tuvimos el año pasado, cuando solamente 1.800 personas pudieron acceder. Para nosotros, como gobierno del presidente Gabriel Boric es muy importante porque esto significa que seguimos abriendo y democratizando el acceso a la Educación Superior”.

Las nuevas distinciones consideran diversos factores como el género, la pertenencia a pueblos originarios, la condición de discapacidad y el contexto socioeconómico en el que se ha desarrollado cada estudiante. De esta manera, se busca reconocer los logros académicos de manera más equitativa, visibilizando a grupos históricamente marginados y promoviendo la diversidad en la Educación Superior.

Este sistema se fundamenta en la idea de que el mérito no solo se mide por los resultados obtenidos en una prueba estandarizada, sino también por las condiciones y oportunidades que cada estudiante ha tenido a lo largo de su trayectoria educativa. Al reconocer las trayectorias y contextos individuales, se busca garantizar un acceso más justo y equitativo a la educación superior.

Gabriela Moyano Guzmán, egresada del Colegio Cruz del Sur, planea estudiar Pedagogía en Educación Básica, en la Universidad Católica de Santiago, pues reconoce una profunda vocación para la docencia, en tanto afirma que un mensaje para otras y otros estudiantes es: “Hay que luchar por lo que uno quiere, que sigan su vocación y que busquen cosas que les gusten, porque quizás saquen tremendo puntaje y todos les pregunten si van a estudiar Ingeniería, Medicina, Derecho…No, si quieres ser actor o profe, como yo, uno tiene que seguir lo que le gusta y eso es lo importante”.

Carlos Pardón Lavín, egresado del Liceo Contardi es uno de los estudiantes destacados, que planea estudiar Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile. En el desarrollo de la ceremonia afirmó que “a medida que pasan los años hay una tendencia a que me gusten más las matemáticas y además me va bien. Me gusta todo lo que se relaciona con las matemáticas y además me gusta también este ámbito por su malla curricular, tiene harto de Economía, entonces me gustan esas materias tipo de marketing y finanzas”.

Verónica Lavín Herrera es mamá de Carlos y se mostró tranquila porque sabía de la perseverancia de su hijo, sin embargo, indicó: “pasamos hartos momentos complicados porque estaba muy nervioso, por la ansiedad de esperar el resultado, eso fue lo que nos complicó, pero ya estamos contentos, felices y orgullosos”.

Hasta el 2022, el sistema de admisión universitario otorgaba tres tipos de reconocimientos: Puntajes Nacionales, Puntajes Regionales y Reconocimiento al Mérito Académico, siendo los primeros quienes participaban en la ceremonia encabezada por el Presidente de la República. Sin embargo, el análisis de la distribución de estos reconocimientos, especialmente por género y tipo de establecimiento, reveló que el concepto de mérito utilizado no se alinea con los principios de justicia educativa y en su mayoría, eran entregados a estudiantes hombres de colegios particulares pagados.

Marco Moyano Vera, papá de Gabriela se mostró feliz y orgulloso por este logro de su hija, en tanto expresó: “Agradecer también a los profesores del colegio donde ella estudió, a su profesora de Matemáticas, que también fue un motivadora y una incentivadora en Gabriela y su desarrollo personal y, también espero que en un futuro los niños y niñas que están en la Educación Pública puedan tener también oportunidades”.

Estudiantes destacados en la ceremonia

Antonella Martínez Barrientos, egresada del Colegio Alemán, Sofía Navarro Barrientos, egresada del Colegio Miguel de Cervantes, Catalina Pérez Yeber, egresada del Colegio Miguel de Cervantes, Matías Rodríguez Zuleta, egresado del British School, Pedro Marín Sanfuentes, egresado del British School, Vicente Delgado Cárdenas, egresado del Colegio Cruz del Sur, José Cruz Rojas, egresado del British School, Gabriela Moyano Guzmán, egresada del Colegio Cruz del Sur, Victoria Vilaboa Castro, egresada del Liceo Juan Bautista Contardi y Carlos Pardón Lavín, egresado del Liceo Juan Bautista Contardi. Todas y todos ellos, son los principales protagonistas de la ceremonia de hoy y de cada paso que den en sus vidas.

​