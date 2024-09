CON ÉXITO SE REALIZÓ EL SEGUNDO CAMPUS MUNICIPAL DE BÁSQUETBOL

​El pasado fin de semana, los días sábado 7 y domingo 8 de septiembre, se llevó a cabo con gran éxito y convocatoria el II Campus Municipal de Básquetbol, reuniendo a un total de 200 jóvenes deportistas, 100 damas y 100 varones, pertenecientes a diversos clubes de básquetbol de la comuna.



Esta actividad formativa, organizada por la Fundación Municipal de Deportes en colaboración con el área de deportes de la municipalidad de Punta Arenas, estuvo dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años. Durante ambas jornadas, se trabajó en grupos de cincuenta participantes por bloque, quienes tuvieron oportunidad de perfeccionar sus técnicas, aprender nuevas tácticas de juego y reforzar el trabajo en equipo bajo la guía y supervisión de entrenadores profesionales de gran nivel.



Entre los entrenadores destacados de esta edición estuvieron los seleccionados nacionales Carlos Lauler Zañartu y Sebastián "Chapa" Zuárez, quienes compartieron su vasta experiencia con los jóvenes talentos deportivos. El equipo de formadores de la instancia, también incluyó a Patricio Pacheco, Drazen Scepanovic y Mauricio Díaz, destacados entrenadores de larga e importante trayectoria.



A la instancia, asistió el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, quien indicó: “Estamos muy contentos con que estos jóvenes basquetbolistas tengan esta oportunidad. Este es un aporte muy importante de la fundación municipal de deportes en conjunto con la municipalidad, justamente porque hemos traído a dos seleccionados nacionales de basquetbol, quienes en conjunto con profesores locales, han dirigido esta instancia en que pueden compartir no solo la parte técnica, sino también desde el aspecto de ser referentes para los niños.”



Agregó, sobre la participación de seleccionados nacionales en el campus: “Es una excelente instancia, no solo por el aspecto deportivo, sino por la vinculación que se genera de los niños con seleccionados nacionales que pueden transmitirles sus experiencias. Esperamos sea una motivación para estas próximas generaciones. Además, Carlos Lauler, uno de los seleccionados, es magallánico y eso le da un valor agregado al demostrar, que desde Magallanes cuando hay talento, hay esfuerzo y hay apoyo, se pueden hacer grandes cosas.”





El II Campus Municipal de Básquetbol es una continuación de la exitosa primera edición realizada en 2023, que también reunió a 200 deportistas, aunque en esa ocasión se trató de la categoría Sub 13. En dicha versión, también se contó con la participación de destacados entrenadores como Cristian Villena, Walter Nonquepan, Danilo Bahamonde y Marcelo Hernández, quienes estuvieron a cargo de la formación de los jóvenes.



Las inscripciones de esta edición se realizaron a través de los clubes, y permitieron la participación gratuita de los 200 jóvenes, damas y varones, en esta importante actividad formativa, que contó con entrenadores de primer nivel.



Con esta segunda versión, el Campus Municipal de Básquetbol se consolida como una importante actividad que aporta al desarrollo de talentos jóvenes en la comuna, reafirmando nuestro compromiso con el deporte y la formación integral de las nuevas generaciones.