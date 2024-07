INUSUAL Y MASIVA MANADA DE GUANACOS EN SECTOR DE LAS TORRES PATAGONIA EN TORRES DEL PAINE

​Durante este invierno, un inusual comportamiento de los guanacos de Torres del Paine se pudo observar por parte de los guardaparques que trabajan en Las Torres Patagonia. La cuadrilla de trabajadores, perteneciente a la ONG AMA Torres del Paine, organización financiada por Las Torres Patagonia, pudo ser testigo de una manada masiva de estos mamíferos, un hecho que, según explican, no ocurría hace por lo menos 10 años.



El guanaco es una de las especies más comunes en el Parque Nacional Torres del Paine. Los turistas pueden divisar a estos animales en pequeñas manadas desde que comienzan a acercarse a la entrada de esta área protegida. Suelen movilizarse en pequeños grupos compuestos por hembras, sus crías y el macho dominante. Uno de estos especímenes, en su etapa adulta puede pesar hasta 140 kilos y medir hasta 1.90 centímetros, dimensiones que lo transforman en una de las presas preferidas por el máximo depredador del parque, el puma.



Respecto a esta extraña aparición, que llamó la atención de todo el equipo de guardaparques de AMA Torres del Paine, la líder de Gestión de Senderos y Guardaparques, Natali Espinoza, destacó que este fenómeno refleja la amigable coexistencia que puede darse con la fauna nativa en un contexto de turismo sostenible.



“Hace más de 10 años que no se avistaba una manada tan grande de guanacos en la reserva”, detalló Espinoza.



La manada pudo ser vista en el sector denominado Estancia, donde inicia el sendero que conduce al Refugio Chileno, parte de los alojamientos que dispone Las Torres Patagonia y que conecta con el sendero al mirador Base Torres.



Espinoza explica que parte de las iniciativas que desarrolla la ONG está el monitoreo de la fauna, detallando que constantemente las cuadrillas de guardaparques están supervisando el comportamiento de distintos animales presentes en la reserva, como lo son el puma, el gato de Geoffroy, el zorro rojo y el huemul.



“Este avistamiento nos sugiere que podrían estar buscando nuevo follaje. El invierno ha sido muy duro durante estos meses, así que seguramente donde ellos estaban ya no ofrecía suficiente alimento. Por lo tanto, se movilizaron a un sector poco conocido y amigable en busca de sustento para el grupo”, agregó Espinoza.



La guardaparque de AMA Torres del Paine destacó que la reconstrucción de senderos, como el que conduce a mirador Base Torres, contribuyen al buen vivir de la fauna nativa. “Parte de la correcta delimitación de los sectores disponibles para el paso de turistas, permite que la flora y fauna pueda desarrollarse libremente sin la intervención humana generando ecosistemas sanos y libres”, dijo.

Uno de los testigos privilegiados del fenómeno fue el líder SSO de Las Torres Patagonia, Jordan Oyarzún, quien pudo dar cuenta de que al menos 27 guanacos conformaban esta masiva manada.

“Los encontramos en la mitad del sendero que une el Hotel Las Torres (Las Torres Patagonia) con Refugio Chileno. Nos sorprendimos muchos porque nos topamos con ellos a dos metros de distancia. No corrieron, no se asustaron, nosotros tampoco nos acercamos más a ellos para no ahuyentarlos”, contó Oyarzún.

Por último, el gerente Conservación, Sostenibilidad y Seguridad de Las Torres Patagonia, John Ojeda, recalcó el importante significado de este avistamiento en la zona, destacando que “la aparición de esta manada de guanacos son señales de que lo que estamos haciendo va en buen camino, que la biodiversidad está dando señales positivas de nuestro plan de manejo, y que gracias al trabajo de nuestro cuerpo de guardaparques podemos hacer el monitoreo de la fauna y seguir levantando información relevante para la investigación científica”.

La manada de guanacos se suma al avistamiento del gato de Geoffroy en febrero pasado, el cual es captado de forma regular gracias a las nuevas cámaras trampa instaladas por la ONG AMA Torres del Paine, siendo esenciales para el estudio de especies más escurridizas.