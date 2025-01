GREMIOS DEL TURISMO EXIGEN SOLUCIONES URGENTES ANTE EL DEPLORABLE ESTADO DE LAS RUTAS DE TORRES DEL PAINE

Esta problemática, que se repite cada año, representa un riesgo para la seguridad de los visitantes y dificulta la operación de las empresas turísticas, afectando la imagen del destino a nivel internacional.



Los constantes reclamos de los turistas evidencian la falta de planificación y gestión en la mantención de estas rutas, que deberían estar en condiciones óptimas durante la temporada alta. La respuesta de las autoridades ha sido, una vez más, la falta de presupuesto, mientras que las empresas de turismo deben asumir el descontento de los viajeros y enfrentar costos millonarios en reparaciones de vehículos, que superan los 5 millones de pesos semanales.



“Es realmente impresentable la condición en la que se encuentran los caminos. Esta es una situación que año a año se ha ido agravando, y necesitamos soluciones concretas y definitivas. Sabemos que existe una mantención, pero ya no es suficiente ni dura más allá de dos o tres días. No podemos seguir esperando. Exigimos que se priorice la pavimentación de las rutas del parque, no solo la Y-290, sino también los caminos interiores, ya que la erosión impide cualquier mantenimiento óptimo”, manifestó Sara Adema, Gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine.



La ausencia de una solución definitiva ha tenido consecuencias preocupantes: varios operadores mayoristas internacionales han optado por eliminar Torres del Paine de sus programas de viaje debido a la inseguridad de las rutas y las reiteradas quejas de sus clientes. Esta situación afecta directamente la competitividad del destino y compromete el esfuerzo e inversión del sector privado.



“Es impresentable la imagen que Torres del Paine está proyectando como destino turístico. Son frecuentes los reclamos de los viajeros y es alarmante la falta de seguridad vial, que dificulta la correcta operación turística. Es decepcionante ver cómo todo el esfuerzo e inversión del sector privado no se valora por parte del sector público, que no reacciona a tiempo ante situaciones que se pueden prever con anticipación. Las empresas de turismo terminan dando explicaciones a los viajeros que vienen desde diferentes partes del mundo, y lamentablemente no pueden disfrutar su experiencia debido a la falta de planificación adecuada”, enfatizó Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza.



Si bien existe un plan de pavimentación a futuro dentro del Plan de Zonas Extremas, los gremios del turismo consideran fundamental priorizar con urgencia su ejecución. La mantención actual de los caminos es insuficiente, ya que solo permite condiciones aceptables por un corto período antes de que vuelvan a deteriorarse. La situación afecta no solo la ruta Y-290, sino también los caminos interiores del parque, cuya erosión constante impide cualquier mantenimiento efectivo a largo plazo.



Claudia Torres, gerente de Austrochile, agregó que “es lamentable el estado en que se encuentra la ruta que lleva a nuestro Parque Nacional Torres del Paine. ¿Qué imagen estamos proyectando a los turistas que nos visitan? Los transportistas turísticos, que son clave para la experiencia del visitante, enfrentan constantes gastos en la reparación de sus vehículos debido a caminos intransitables. Además, los propios turistas expresan su descontento, lo que afecta gravemente la percepción de nuestro destino. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que escuchen a los principales operadores de estas vías y tomen medidas concretas. Es fundamental apoyar a los privados, quienes con gran esfuerzo han levantado sus negocios y contribuyen al desarrollo del turismo en la región. ¡No podemos seguir esperando!”



Los gremios del turismo reiteran su llamado a las autoridades para que se adopten medidas concretas y definitivas, garantizando la seguridad de los turistas y transportistas, y reduciendo los costos que asumen las empresas debido a la falta de infraestructura adecuada. La relevancia mundial de Torres del Paine exige un compromiso serio y acciones inmediatas que permitan mantener su prestigio como destino turístico de primer nivel.