JAIME COSME AGRADECIÓ APOYOS Y REITERÓ COMPROMISO DE TRABAJO CONCRETO EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE MAGALLANES DESDE EL CONSEJO REGIONAL

Jaime Cosme Ormeño, candidato a Consejero Regional por la provincia de Magallanes, en la Lista F con el número 105, ha ido construyendo un trabajo electoral que concita el apoyo de la gente de Magallanes gracias a su compromiso con la seguridad, los adultos mayores, estudiantes y el bienestar de la comunidad.

Su propuesta de fortalecer la seguridad se centra en aumentar la inversión en medidas concretas para enfrentar la delincuencia, que ha llegado a Magallanes. Además, busca presentar las iniciativas correspondientes para que el Gobierno regional pueda establecer convenios, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, en particular con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) e INJUV trabajar apoyando a los estudiantes de instituciones de educación superior. Asimismo, se encuentra afinando una propuesta para que estudiantes que están en años finales en carreras dedicadas al sector salud puedan ofrecer mejores servicios a los adultos mayores.

Jaime Cosme Ormeño dijo que “mi trabajo como dirigente gremial y social me ha permitido no solo conocer sino vivir también los problemas y necesidades de la gente de Magallanes, y esa experiencia me llevó a aceptar ser candidato para representar los intereses de las personas más vulnerables y necesitadas en el Consejo Regional.” Su compromiso con la comunidad y su visión política lo han convertido en una opción atractiva para los votantes que buscan un cambio positivo en la región.

Con su experiencia y visión social, Jaime Cosme Ormeño es un candidato que puede hacer una diferencia en la región de Magallanes. En esa línea manifestó que no solo se deben hacer criticas al trabajo que desarrollan quienes están en cargo de decisión política sino que hay que involucrarse “ se deben hacer mayores esfuerzos por revitalizar la política y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por eso soy un convencido que se deben incorporar nuevas personas en cargos públicos. Con esto se quiere aportar frescura y energía a la gestión pública, permitiendo abordar los desafíos actuales con perspectivas innovadoras.”



Cosme, agradeció todos los apoyos que a diario le han ido expresando los vecinos y de importantes autoridades que la ciudadanía también los ha elegido como lo han sido el senador Karim Bianchi y El diputado Carlos Bianchi.

Finalmente, Jaime Cosme dijo que “urge mejorar, día a día, la calidad de vida de los ciudadanos y formas concretas son también fortalecer la democracia mediante la participación activa de la ciudadanía con la incidencia de dirigentes sociales y gremiales que aporte a impulsar el desarrollo de nuestra región. Añadió que estamos con la oportunidad de hora de renovar el Consejo Regional y construir un futuro mejor para todas y todos.”

