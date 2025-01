JARA Y CRÍTICAS OFICIALISTAS A REFORMA: "NO SÉ QUIÉN SE PODRÍA OPONER A UN PROYECTO QUE MEJORA LAS PENSIONES"

Desde Cerro Navia -y acompañada por distintos alcaldes oficialistas e independientes que entregaron su apoyo al proyecto de reforma de pensiones- la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, respondió a la idea que surgió en los últimos días -desde su propio sector político-, de retirar la iniciativa.

"No sé quién se podría oponer, en realidad, a un proyecto de ley que le mejora las pensiones a las personas. Alguien a quien le fuera indiferente. Por lo menos a nosotros no nos es indiferente, ni al Gobierno", sostuvo la secretaria de Estado.



Fue el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien, a través de X, planteó la idea a la que se sumaron otros personeros: "Es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP", escribió el exjefe comunal.



Sin embargo, dicho pensamiento tuvo detractores del mismo Partido Comunista (además del rechazo del Gobierno). En Radio Cooperativa, el exministro de Desarrollo social y otrora convencional constituyente, Marco Barraza, aseveró que la opinión vertida por la exautoridad local "no se condice con lo que expresó el Pleno del Comité Central del PC el 14 y 15 de diciembre", en la que se ratificó el respaldo a la propuesta del Gobierno en pensiones.





Asimismo, apuntó a un efecto que dicha postura tiene en la jefa de cartera: "Negarse y solicitar el retiro del proyecto claramente debilita la posición negociadora de la ministra Jeanette Jara", quien "ha liderado una tarea muy difícil, porque estamos frente a una industria de pensiones que actúa como un partido político de derecha, que se niega a cualquier reforma", aseguró.



La presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola (PC), también dio un espaldarazo a la titular de Trabajo. "El Gobierno ha hecho una propuesta contundente que hemos respaldado y que entendemos que en algunos aspectos se ha tenido que modificar para lograr acuerdo con la oposición", acotó. Así, y consultada al respecto, esta jornada Jara sostuvo que "primero tenemos que evaluar bien lo que con la negociación se logre obtener.

Nosotros tenemos un mandato del Presidente, que es construir este acuerdo, pero la negociación no ha terminado. Entonces, antes de anticipar juicios, creo que hay que esperar lo que de ahí resulte". Luego, advirtió que "seguramente, no solamente con mis propios compañeros de partido que han manifestado esta posición, sino que también con muchos otros parlamentarios que pudieran tener dudas, vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo. Y en particular, en mi caso, para tratar de explicarlo y ojalá los podamos convencer, porque no sé quién se podría oponer en realidad a un proyecto de ley que le mejora las pensiones a las personas. Alguien a quien le fuera indiferente, por lo menos a nosotros no nos es indiferente, ni al Gobierno".

La autoridad remarcó que "tenemos que esforzarnos más en poder informar mejor porque, a lo mejor, por eso hay cierta confusión en algunas personas, pero están en su legítimo derecho, estamos en una democracia. La tarea nuestra como Gobierno nosotras nos tenemos que esforzar más y comunicar mejor". Jara continuó diciendo que "en una negociación como la de pensiones pasa cada cosa, que en realidad no hay mucho que me complique, salvo que no logremos sacar como parte de este proceso. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero bueno, así son las cosas y por algo ha costado tanto.

Así que, tranquilidad, que vamos avanzando y nuestra tarea es seguir cerrando esta negociación pronto, y ahí se harán todas las evaluaciones posibles y trataremos de convencer a todos nuestros parlamentarios de lo que sea o no la mejor opción para Chile". "Pero esto está en curso, no es el minuto y de verdad que nadie dijo que iba a ser fácil. Yo creo que más que compararnos nosotros en nuestra incomodidad propia, hay que pensar que la gente tiene que llegar para llegar a fin de mes.

Eso es lo difícil, eso es lo que está fuera de la discusión. Todos lo demás son 'dimes y diretes' de la política no más, y lo tomo como tal", finalizó.







Fuente: Emol.com

​