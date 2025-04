REFORMA DE PENSIONES: LA INFORMACIÓN NO SE ESTÁ BAJANDO COMPLETA, UN GRUPO IMPORTANTE DE PENSIONADOS NO VERÁN ALZA EN SUS PENSIONES

​Para Alejandro Avendaño Gallardo, como se ha ido mostrando en presentaciones queda la impresión que es una gran reforma y que todos los pensionados y pensionadas verán incrementadas sus pensiones y eso no es así, por eso es importante mostrar una lámina para quienes no le subirá su pensión, quienes no tienen 10 años cotizados en el caso de las mujeres y los hombres que no tengan 20 años cotizados, este grupo que no tiene esa condición de años cotizados, ellos solo recibirán la PGU aumentada y que ya está en un valor de $224.004 y que recién en septiembre de este año 2024 la recibirán solamente los mayores de 82 años, ósea su pensión será reajustada en tan solo $25.996 y cuando les corresponda a los de 65 años en septiembre del 2027 con los reajustes anuales por IPC de la PGU en febrero del 2026 y 2027 prácticamente ese valor estará muy cerca de los $250.000 por lo que su aumento será mínimo prácticamente nada por eso es importante informar esto para que no sean hoy ilusionados y mañana defraudados.



Cuando se dice que esta reforma tiene rostro de mujer, es solo para algunas ya que los rostros de mujer que no tienen mínimo 10 años cotizados no reciben nada, excepto los pequeños valores del aumento de la PGU.



La PGU (Pensión Garantizada Universal) es un aporte que hace el estado no tiene nada que ver las AFP por lo que cualquier persona que cumpla los 65 años aun sin jubilarse puede cobrar la PGU y seguir trabajando y cotizando.

Esta información debe ser incluida en las presentaciones y para que queden todos claros que esta reforma les toca solamente en el caso de las mujeres que hayan cotizados mínimo 10 años y con ello recibirán.



Su pensión autofinanciada que tiene actualmente



Compensación mujeres 0,25 UF que corresponde a $9.744

Compensación por años cotizados 0,1 UF que corresponde a $3.897 por cada año

PGU que actualmente recibe



¿Si una mujer se jubila a los 60 años, edad legal de jubilación cuanto de la compensación mujeres le corresponde los 0,25 UF completo?



Para el caso de los hombres beneficia solo a los que tengan mínimo 20 años cotizados y con ello recibirán:

Su pensión autofinanciada que tiene actualmente

Compensación por años cotizados 0,1 UF que corresponde a $3.897 por cada año

PGU que actualmente recibe.



Cuando se hagan las presentaciones, las preguntas y consultas deben ser con micrófono y respondida por los presentadores, no por preguntas que se deben escribir en una hoja y que nunca son contestadas, personalmente entregue cuatro preguntas escritas se informó que el día lunes a más tardar serian respondidas vía correo electrónico, ya ha pasado más de una semana y no se ha recibido respuestas a mis consultas.



Aquí los grandes ganadores fueron las AFP nuevamente, no los pensionados y pensionadas que más aun con la subida de las cotizaciones recibirán una cantidad adicional importante en sus arcas económicas y aporte para los pensionados nada.

Que paso con la promesa que se terminaban las AFP, que paso con el cambio de la expectativa de vida que el año 2004 se estimaba la vida de una persona hasta los 85 años ahora se estima en 110 años por nombrar solo dos ejemplos de cambios que hubiesen aportado para una mejor pensión real, como ejemplo una mujer de acuerdo a las Tablas de Mortalidad 2014, una mujer que en 2018 tenía 60 años tiene un 0,2% de probabilidad de alcanzar los 110 años, es decir, dos de cada 1.000 mujeres lo lograrían. Y en el caso de un hombre que en 2018 tenía 65 años, dicha probabilidad es de 0,01%, es decir, uno de cada 10.000, que paso con la injusticia del pago de la PGU a las mujeres cuando jubilan a sus 60 años, pero deben esperar hasta cumplir 65 años para poder recibirla si con esta parte de incumplimiento se dice que es una gran reforma no lo es, donde quedo el discurso que decían, que los pensionados y pensionadas no podían esperar más y además será gradual para quienes les corresponda y vean una mejora en sus pensiones, mientras un grupo y numero importa deberá seguir esperando y con pensiones de miseria, finalizo señalando Avendaño.