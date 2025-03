CERCA DE 15 MIL PERSONAS YA SE HAN VACUNADO CONTRA LA INFLUENZA EN LA REGION

​Autoridades del sector salud se trasladaron esta mañana al CESFAM Dr. Juan Damianovic de Punta Arenas para reforzar la Campaña de Vacunación e Inmunización 2025 y, en especial para difundir el funcionamiento de los centros de salud primaria como puntos de inoculación.



La Seremi de Salud Francisca Sanfuentes, el Director (S) del Servicio de Salud de Magallanes, Ricardo Contreras, la Secretaria General de la Cormupa (S), Mariluz Herrera, los equipos del Area Salud Primaria y del CESFAM, estuvieron presentes en la vacunación de los usuarios del establecimiento, destacando la participación de los integrantes del Consejo de Desarrollo del recinto como de los funcionarios.



Respecto al desarrollo de la Campaña, la seremi Sanfuentes explicó que, “debido al esfuerzo que ha desplegado en todo el sector salud en nuestra región, desde la atención primaria, los hospitales, el Servicio y la SEREMI, pero también instituciones que trabajan en convenio, instituciones privadas, hemos ido avanzando a muy buen ritmo y llevamos ya un 15,5% de cobertura de la población objetivo en Influenza de la región, que son 95 mil personas”.



Agregando que, “esperamos que los públicos objetivos se vacunen pronto, porque efectivamente ya se acerca el invierno. Hemos podido ver cómo va cambiando el clima, pero además porque desde epidemiología podemos prever que tengamos un pick y un aumento de circulación de virus respiratorio ya en el mes de mayo. Eso significa que buscamos proteger a todas las personas que están en los grupos de riesgo en lo que nos queda de marzo y durante el mes de abril, para que ya cuando tengamos el pick de circulación viral estemos todos protegidos”.



Por su parte, haciendo énfasis en el autocuidado y el llamado a la prevención, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes Ricardo Contreras, señaló que, “para nosotros como Servicio de Salud y como Red Hospitalaria, es fundamental el desarrollo de esta campaña y el cómo participa la comunidad en el proceso de vacunación, dado que está demostrado que vacunarse, es la manera más eficiente de evitar enfermar de gravedad por alguna patología respiratoria”, indicó la autoridad.



De igual forma, Ricardo Contreras, destacó el trabajo que se está desarrollando por los distintos equipos, informando que, “hoy día ya son 16 los puntos de vacunación que están disponibles, por lo tanto, resta solo participar en este proceso de autocuidado y vacunarse”, subrayó el también director del Hospital Clínico de Magallanes.



Finalmente, el directivo de salud, agregó que la Red Asistencial completa está disponible para garantizar el acceso de la comunidad a las vacunas, pero además, también se están preparando – como todos los años – con motivo de la contingencia invernal, aumentando las capacidades de emergencia, mejorando las capacidades de atención cerrada del Hospital Clínico, en particular, especialmente las unidades de intensivo, tanto pediátricos como adultos, y la capacidad de diagnóstica de los hospitales de la región.



Claudia Aguilar, directora (S) del CESFAM Damianovic, indicó que debido a la contingencia “iniciamos una atención continua del vacunatorio. Ya empezamos a las 9.00 de la mañana hasta las 15.00 horas, donde hay una continuidad de atención en el horario de almuerzo. Así que invitamos a los usuarios que están ocupados por actividades laborales, que no puedan asistir en horarios habituales, que concurran a esa hora”.



La directora (s), en su calidad de matrona, también realizó un llamado a las mujeres embarazadas a recibir esta protección como también a vacunar a lactantes y recién nacidos. “La vacuna de influenza es para todas las gestantes, independientemente de la edad gestacional y que se hayan vacunado el año pasado. Lo ideal es que sea un refuerzo anual. A su vez, invitar todas las madres de recién nacidos a inmunizarlos con Niservimab para protegerlos del Virus Sincicial Respiratorio, porque vimos el año pasado que tuvimos mínimas hospitalizaciones por este motivo, así que es un refuerzo muy importante para la comunidad”; recalcando la profesional que como establecimiento, cuentan con un punto de vacunación específico en el box de preparación de consulta de las gestantes, por lo tanto, ellas cuando asisten a control, se pueden vacunar inmediatamente.



Operativo Extraordinarios

El referente técnico del Area de Gestión Salud de la Cormupa, Victor Fuentes, recalcó que existen puntos extraordinarios de vacunación como el situado en el IPS que está funcionando desde las nueve de la mañana hasta el mediodía. “El día sábado va a estar atendiendo desde las 10.30 hasta las 12.30 horas y el otro fin de semana, el sábado 29 estaremos en la Feria Gourmet que se efectuará en la escuela Argentina”.



Consignar que los Grupos Objetivos que deben vacunarse contra la Influenza y el COVID-19 son: personal de salud, personas de 60 años y más, personas con patologías crónicas (desde los 6 meses en COVID-19 y entre los 11 y 59 años en Influenza), gestantes y cuidadores de personas mayores y funcionarios de ELEAM. En el caso particular de la vacuna contra Influenza, también incorpora a los niños y niñas desde los seis meses de edad hasta quinto básico y docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta octavo básico, entre otras prioridades regionales.



La campaña además incluye la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) a los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2024 y recién nacidos en las maternidades de Hospitales, la vacuna contra el neumococo para el grupo objetivo comprendido para las personas de 65 años o más que no cuenten con una dosis previa y la vacuna dTpa contra el coqueluche para gestantes a partir de la semana 28 de gestación.