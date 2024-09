ORGANIZADOS POR SALMONCHILE: COMUNIDADES Y ACTORES REGIONALES DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN LOS DIÁLOGOS SOBRE LA SALMONICULTURA DEL FUTURO

​Con el objetivo de elaborar una propuesta para proyectar de manera sustentable la salmonicultura hacia el 2050, se organizó una nueva jornada de los “Diálogos para la Salmonicultura del Futuro”, esta vez en Punta Arenas, en la Región de Magallanes.



En la instancia, realizada en la sede regional de INACAP, participaron más de 60 personas de diferentes organizaciones, incluyendo la sociedad civil, autoridades, pescadores artesanales, proveedores, trabajadores y comunidades kawésqar, quienes fueron convocados por la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.



El director de Comunidades de SalmonChile, Felipe Díaz, señaló que “estamos trabajando con diferentes organizaciones y estamos felices de poder elaborar estas bases para la Salmonicultura 2050. Es súper importante tener a Magallanes dentro de esta escucha activa y de este plan de desarrollo de la industria”.



Quien también valoró esta iniciativa fue Jorge Coliboro, perteneciente a la comunidad Kawésqar, ya que, según explicó, “estas instancias para nosotros como comunidad son importantes, porque en la medida que tengamos conocimiento e información, podemos llevar a cabo un mejor proceso de decisión”.



Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, dijo que “buscamos construir una visión común y esa visión común poder transferirla al Estado, no solamente al gobierno en particular, sino que también al Estado. Sobre todo en el marco de una discusión que se va a iniciar próximamente sobre una Ley de Acuicultura que el gobierno ha planteado poder ingresar en este mandato”.



La actividad también contó con la participación de la Seremi de Economía de Magallanes, Marlene España, quien sostuvo que “para nosotros la salmonicultura es sumamente importante en el PIB regional y es valiosísimo el aporte al empleo que hace. Por eso, estos diálogos y la apertura que está haciendo la industria me parecen fundamentales para que, en conjunto, desarrollemos oportunidades y podamos establecer acuerdos para el futuro. Creo que va a ser importante recoger los dolores de la industria en cada región”.



Este esfuerzo nacional refuerza el compromiso de la industria por integrar las voces de todas las regiones clave para construir juntos el futuro de la salmonicultura en Chile.









