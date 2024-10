PRESIDENTE DE RN QUITA EL PISO A AC CONTRA EL PRESIDENTE BORIC: “NO ES EL MOMENTO DE GENERAR MÁS TENSIONES Y MÁS INESTABILIDAD AL PAÍS”

Durante la jornada, la bancada de diputados de Renovación Nacional anunció que presentarán una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric, argumentando que “la responsabilidad última del orden público es del Presidente, y pareciera que él se siente muy cómodo detrás de la proyección de la ministra Tohá”, dijo Ximena Ossandon.

Ossandon, quien es jefa de bancada de RN aseguró que “le pedimos al presidente que evaluara a su equipo encargado de la seguridad pública, pero nunca nos respondió”.

Sin embargo, un par de horas luego del anuncio, el presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, emitió una declaración donde cuestiona el libelo contra el jefe de Estado.

“Como presidente de Renovación Nacional no estoy de acuerdo con el anuncio que algunos de nuestros diputados han hecho en el sentido presentar una acusación constitucional en contra del Presidente de la República”, comenzó señalando el líder de RN.

“No es el momento de generar más tensiones”

“En Chile hoy tenemos a tres ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente, también el día de hoy se ha presentado una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, estamos convencidos de que no es el momento de generar más tensiones y más inestabilidad al país. El Gobierno ha fracasado estrepitosamente en controlar el crimen organizado de la delincuencia”, continua el parlamentario.

Finalmente, Galilea apunta a la situación actual del país, asegurando que “no queremos sumar más inestabilidad al país y es por ello que hemos hecho un llamado a nuestros diputados para que reconsideren esta situación, no es el momento no es el momento apropiado y Chile necesita caminos de mayor seguridad mayor estabilidad justamente para combatir con éxito al crimen organizado”.

Fuente: adnradio.cl



