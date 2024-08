PROCHILE DESTACA REACTIVACIÓN DE EXPORTACIONES DE LANA OVINA DE MAGALLANES A CHINA

El director regional de ProChile en Magallanes, Claudio Villarroel, destacó la reactivación de las exportaciones de lana ovina regionales, marcado por el aumento de las exportaciones a China, tras cuatro años de dificultades.

​



"En este primer semestre los envíos de lana ovina tuvieron un desempeño sobresaliente y crecieron un 33%, alcanzando los US$ 7 millones, de los cuales US$ 5 millones fueron a China, US$ 1 millón a Uruguay y el resto a Egipto y República Checa. Esto sin duda es una excelente noticia para este sector económico de nuestra región", expresó Villarroel.

​



Cecilia Cavada, gerenta de Agroindustrial Patagonia Limitada, una de las principales empresas exportadoras de lana de Magallanes, atribuyó parte de este éxito a los esfuerzos de ProChile en la apertura de nuevos mercados. "La reactivación de la demanda que comenzamos a ver a fines del año pasado hacia China ha permitido reiniciar las exportaciones y disminuir los stocks acumulados", explicó Cavada.

​



Asimismo, Llacolén Lefever, agregada agrícola en Beijing y agregada comercial (S) de ProChile en ese mercado, expresó que "esta reactivación de las exportaciones de lana ovina desde Magallanes a China ha sido fruto de un trabajo coordinado entre la oficina regional de ProChile esa región y la oficina comercial de la institución en Beijing. Venimos trabajando desde hace un tiempo con los productores de lana apoyándolos en gestiones con importadores en el mercado, como la organización de un conversatorio online a inicios de julio entre las asociaciones de lana de Chile y China"

​



Según las estadísticas aduaneras chinas, las importaciones de lana entre enero a junio de este año ascendieron a US$1.990 millones, un 0,9% más que en el mismo período del año pasado, donde la industria de la lana en China importó alrededor de 170.000 toneladas. En el caso de Chile, las exportaciones totales de lana a China aumentaron en 187% respecto al primer semestre de 2023"

​

Recuperación del sector

​



La reactivación de la demanda que se comenzó a ver a fines del año pasado y durante este primer semestre ha permitido reiniciar las exportaciones, en un proceso donde ProChile ha trabajado para la búsqueda de nuevos compradores, especialmente a través de las oficinas en Beijing y Punta Arenas.

​



Aunque no se han recuperado los precios al nivel de 2018-2019, han podido comenzar a disminuir los stocks "acumulados en los países procesadores de lanas para el mercado textil del lujo, que es el consumidor de la lana ovina de alta calidad que se produce en Magallanes", explica Cecilia Cavada.

​



La gerenta de Agroindustrial Patagonia se mostró optimista respecto del futuro: "La lana es una fibra natural con características beneficiosas que no han podido ser igualadas por las fibras sintéticas. Creo que hay espacio para que los mercados vayan poco a poco volviendo a reaccionar".

​



Una de las esperanzas del sector es que se abra el mercado de India, para lo cual desde hace varios meses están en conversaciones con varios importadores, contactados gracias a la Oficina de ProChile en Nueva Delhi. "India tiene una importante industria textil y esperamos que una vez que concluya la negociación de algunos protocolos sanitarios y comerciales a nivel gubernamental podamos comenzar a exportar también a ese mercado".

​



Para Claudio Villarroel "se trata de un esfuerzo conjunto entre ProChile y los productores locales en la búsqueda de diversificar los mercados de exportación y fortalecer la posición de la lana magallánica en el mercado internacional, contribuyendo a la recuperación económica de este importante sector regional".

​



Otras exportaciones regionales

​



Las exportaciones de la Región de Magallanes durante el primer semestre de 2024 también registraron aumentos en productos químicos orgánicos (etanol) alcanzando los US$ 149 millones, con un crecimiento del 2,9%, informó el director regional de ProChile.

​



Asimismo, el bacalao de profundidad mostró un crecimiento en sus envíos del 124%, alcanzando los U$ 17 millones. Algo similar se registró con la merluza austral, que aumentó en un 19% sus exportaciones, con un total de US$ 6 millones.

​



Los cinco principales mercados para las exportaciones de Magallanes durante el primer semestre fueron Brasil (40% de participación), Estados Unidos (22%), China (14%), Corea del Sur (2%) y Canadá (2%). Sin embargo, de estos cinco países, el mayor crecimiento en sus envíos lo tuvo China, con un 13%.

​