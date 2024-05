PRODUCTIVA JORNADA DESARROLLÓ DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA JUNTO A ONG RAÍCES

​Recientemente, por iniciativa de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, organizó una capacitación de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, denominada “El Impacto de la Esclavitud Moderna en Magallanes”, enmarcada dentro de la Conmemoración del Día Nacional contra la ESCNNA, dictada por profesionales pertenecientes a la ONG Raíces sede Punta Arenas, con la intención de originar un espacio de fortalecimiento y capacitación de competencias técnicas de los equipos de la Red de Protección.

La ONG Raíces, es una corporación sin fines de lucro dedicada a la promoción y restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, que contribuye mediante sus capacidades a construir la vida desde los afectos, la creatividad y la confianza en sus potencialidades.

La capacitación se desarrolló en el auditórium del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, donde participaron representantes de diversos organismos públicos, la dirección del recinto hospitalario, colegios, Carabineros, Policía de Investigaciones, Armada, concejalas y concejales de la comuna de Torres del Paine y programas de la Delegación como HPV I, II y III, Centro Diurno Comunitario, y la oficina de Atención a Víctimas de Violencias de Género, Prodemu, Sernatur, SLEP, CAJ, entre otros servicios.

La delegada resaltó los avances que ha habido esta temática, ya que el Gobierno de Chile ha tipificado como delito la ESCNNA. También aprovechó de agradecer y valorar el trabajo que efectúa ONG Raíces, “hemos adquirido un convenio con el fin de que ellos puedan venir a atender a la provincia, estos casos que son tan delicados y graves, y así los jóvenes no tengan que viajar hasta Punta Arenas. Es por eso, que agradecemos la tremenda convocatoria, e instamos a la responsabilidad, a realizar consultas y a la derivación, cuando tengamos alguna duda si estamos frente a un caso de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, porque resguardar su seguridad es tarea de todos y todas”.

La ONG Raíces, define la ESCNNA como una forma extrema de violencia y abuso de poder por parte del adulto que emplea a un niño o niña como un objeto de compra y venta, mercantilizando su cuerpo, por medio de la coerción, rapto, engaño, seducción u otros. Los diferentes tipos de ESCNNA (turismo sexual y pornografía) constituyen formas “modernas” de esclavitud, donde el adulto paga con dinero, especies o “protección”. En su gran mayoría, paga también a terceros, proxenetas, quienes abastecen las redes de comercialización de pequeñas y pequeños. De este modo, el intermediario responde a las demandas del mercado, siendo los niños y niñas pobres los más vulnerables.

Una de las relatoras, Terapeuta Ocupacional, Francisca Araya Díaz, dijo que, “el objetivo central de esta capacitación fue sensibilizar a la comunidad y a los agentes que intervienen sobre la ESCNNA; que ellos también tengan a mano los indicadores de explotación para que puedan ser detectados y los casos pertinentes puedan ser derivados con nosotros y reciban un proceso de intervención de reparación de daño”.

La capacitación se basó en la conceptualización de la explotación sexual infantil; el marco jurídico donde se dio énfasis en la nueva tipificación de la ley, la que se modificó en diciembre de 2022, que logró desmarcar el término prostitución infantil, por explotación, logrando responsabilizar a los adultos explotadores y no a las víctimas.

Otros asistentes, como el alcalde protocolar de la I. Municipalidad de Torres del Paine, Edmundo Bilbao, indicó que “nosotros estamos bien comprometidos con el tema de la niñez, este año ya estamos con la Oficina Local de la Niñez, por lo tanto, también nos queremos preocupar, hacernos cargo y ocuparnos de todos estos temas que son importantes para los niños, para no vulnerar sus derechos”.

Por su parte, la abogada jefa de la oficina de la Corporación Asistencia Judicial de Puerto Natales, Mónica Aguilar Matus, afirmó que “muchas veces nos designan desde el Tribunal de Familia como curadores ad litem, y en ese papel precisamente las audiencias de vulneración de derecho podemos detectar algún tipo de situación donde después se deriva al programa Mi Abogado, que es el programa específico y que está especializado en este tipo de situaciones más complejas”.

Finalmente, el subprefecto de la PDI de Puerto Natales, Juan Leiva Viacava, detalló que, “es una muy buena instancia para reunirse entre diversos entes, tanto privados como públicos, ya que este delito de ESCNNA se debe atacar de diferentes flancos. Si bien es cierto la PDI se encarga de este delito a través de la Brigada de Delitos Sexuales que existe en Punta Arenas, no obstante, aquí en Natales, existe la Brigada de Investigación Criminal, la que lidero, y también se encarga de investigar este tipo de delitos. Así que se agradece esta instancia, poder compartir y conversar con otros entes que tienen diferentes miradas respecto al delito”.







​



​