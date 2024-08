SEC RECUERDA A LA CIUDADANÍA QUE PUEDE INGRESAR SUS RECLAMOS SOBRE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES EN LOS MUNICIPIOS CON CONVENIO

​La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, recordó a la ciudadanía que existen distintos canales para hacer reclamos y consultas respecto al suministro eléctrico y de gas o a la adquisición de combustibles líquidos. De esta forma, las personas pueden hacer estos trámites en la página www.sec.cl o en el WhatsApp SEC al +56 9 9000 0236.



Sin embargo, hay ocasiones en que las personas no pueden acceder a estos canales online – por ejemplo, por estar sin batería en su celular o computador, por no contar con internet o por no saber utilizar esta tecnología – y también hay quienes prefieren ingresar un reclamo de manera presencial.



En esos casos, pueden dirigirse a las oficinas de la SEC, ubicadas en las capitales regionales a lo largo del país. Pero, para acercar la labor de esta Superintendencia y ahorrar los tiempos de traslado a quienes viven en comunas o sectores más alejados, también pueden hacerlo a través de los municipios que tienen convenio con esta institución.



A nivel nacional, la SEC cuenta con 163 convenios municipales y, específicamente, en la Región de Magallanes ya se ha concretado 1, que corresponde a la comuna de Puerto Natales.



CÓMO FUNCIONA EL CONVENIO



Una vez firmado el convenio entre ambas instituciones, personal de la SEC realiza una capacitación a los funcionarios municipales que estarán a cargo de recibir e ingresar a la plataforma digital de la SEC los reclamos, denuncias o consultas vinculadas a situaciones como cortes de luz, problemas de cobro o facturación en las boletas de consumo, entre otros. Esta información será derivada inmediatamente a la Superintendencia para su análisis y posterior resolución.



El Director Regional (S) de SEC Magallanes, Iván Mansilla, señaló que “toda la ciudadanía, independiente de dónde viva, tiene derecho a recibir energéticos seguros y de calidad, y también a poder denunciar cuando esto no es así. Por lo mismo, no queremos que la distancia sea un impedimento para que alguien realice su reclamo y agradecemos la disposición que han tenido los municipios de firmar este convenio, que va en directo beneficio de la comunidad”.



Por lo mismo, la autoridad hizo un llamado a que otras municipalidades de la región se sumen a estos convenios. “Como SEC siempre le estamos diciendo a los usuarios que reclamen cuando tengan un problema con el servicio que reciben de su empresa distribuidora de electricidad o de gas, o cuando compren combustibles, ya que nos ayuda a monitorear la respuesta y el desempeño que tienen las compañías. Y, dada la relevancia de esto, nuestro deber es poner a disposición de la ciudadanía distintos canales para ello”, complementó.



Finalmente, desde el organismo fiscalizador hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales de la SEC en Redes Sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos.