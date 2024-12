SEREMI DE LAS CULTURAS Y AUTORIDADES REGIONALES LANZAN LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

​Con una muestra a cargo del ballet de Danza Educativa de Casa Azul del Arte y una interpretación musical de la agrupación Cuatro de Tréboles del liceo Luis Alberto Barrera, autoridades encabezadas por el Delegado Regional Presidencial, José Ruíz Pivcevic; la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Herrera Toro y su par de Educación, Valentín Aguilera Gómez, lanzaron en la región la Política Nacional de Educación Artística, que garantiza el derecho a la educación cultural y artística de todas las personas a lo largo de la vida, especialmente para los niños, niñas y jóvenes, promoviendo el acceso a experiencias formativas de calidad en la educación formal y no formal.



“Esta política tiene que ver con reconocer, desde el Estado, esta necesidad de que las personas tengan garantizado el acceso a la educación artística en el desarrollo de su vida y no sólo en los establecimientos educacionales. Esto trasciende, porque también está pensado en los espacios no convencionales de educación y en los espacios que no son educativos, por ejemplo, para las personas mayores. Por eso es una política que es transversal a toda la ciudadanía”, dijo la seremi de las Culturas, tras la actividad que se efectuó en dependencias de Casa Azul del Arte de Punta Arenas.



El Delegado Presidencial Regional, comentó que este instrumento “recoge una iniciativa del Plan Nacional de las Artes, que en educación impulsó el gobierno de Michelle Bachelet (año 2014) y que luego se interrumpió en el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora el gobierno del Presidente Gabriel Boric lo recoge y hace una política, justamente para ir promoviendo y garantizando el derecho a una educación en las artes a todas las personas durante el transcurso de la vida. Y además ir generando medidas intersectoriales, entre los ministerios de Educación y Culturas, tan importantes para esto”.



Contar con esta política permitirá, para efectos de la educación artística, desarrollar un Plan Nacional de Artes en la Educación; orientar y articular las acciones de los diferentes actores que conforman el ecosistema de la educación cultural y artística, integrando a niñas, niños y jóvenes, docentes, educadores, artistas y cultores en su proceso¸ y aborda ejes como la formación inicial y continua de docentes y artistas, la formación artística temprana y la sustentabilidad de la educación artística.



“Este es un hito, que es parte del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, darle continuidad al Plan Nacional de Educación Artística, que hoy se constituye como una política, un instrumento para acompañar el desarrollo de la cultura y las artes en los establecimientos formales, en las escuelas, en las instituciones artísticas y también en los espacios que ha destinado el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para este propósito”, sostuvo el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.



La Política de Educación Artística 2024-2029, se elaboró mediante procesos participativos. Se convocó a diferentes agentes del sector, para que pudieran aportar con propuestas que permitieran establecer el objetivo general y sus ejes temáticos. Además, el diálogo aportó insumos para fijar los objetivos específicos y las líneas de trabajo y actores responsables para su implementación.



Con el propósito de nutrir este instrumento con las opiniones de personas, organizaciones y redes que se relacionan con la educación artística, en los diferentes territorios, se recibieron 1.265 propuestas. Es el resultado de 165 mesas de trabajo en todo Chile, 32 encuentros regionales y 5 nacionales.



Al lanzamiento de la Políticas de Educación Artística también asistieron el Director Regional de Servio del Patrimonio Cultural, Pablo Quercia Martinic; la directora regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Paola Valenzuela Pino; la académica del departamento de educación de la Universidad de Magallanes (UMAG) y coordinadora zona sur de la Red de Universidades por la Infancia (Rupi), Aracelli Parada Martínez; la jefa del departamento educativo de la Fundación Integra Magallanes, Ivette Muñoz Vargas; el coordinador del Área de Arte, Culturas y Patrimonio de la UMAG, Rodrigo González Vivar, además de artistas, docentes, agentes de la educación e integrantes de la Mesa Regional de Educación Artística.



La política se encuentra disponible en https://educacionycultura.cultura.gob.cl/