TARJETA PUNTA ARENAS CELEBRÓ A SU USUARIO 30.000 CON UN PREMIO ESPECIAL

​ La Tarjeta Punta Arenas alcanzó un nuevo hito este miércoles al premiar a su usuario número 30.000, en un logro celebrado gracias a la colaboración con Transbordadora Austral Broom S.A (TABSA). La afortunada ganadora fue Mirtha Hernández, quien, acompañada de su marido, recibió un pasaje gratuito para ella y cuatro acompañantes a Isla Magdalena, en el marco de un convenio entre la tarjeta y la operadora de ferris regional.



"Estoy muy agradecida y sorprendida. No me esperaba algo tan grande", expresó la flamante ganadora, quien se mostró emocionada al descubrir que era la usuaria número 30.000 en recibir la tarjeta. Hernández, magallánica y enfermera de profesión, compartió que nunca ha visitado Isla Magdalena y que ahora tiene la oportunidad de conocerlas. "Todavía no sé con quién voy a ir, pero sin duda será una experiencia increíble porque no conozco las pingüineras", comentó.

La entrega oficial del premio se realizó en el Terminal Portuario de Tres Puentes, la cual presidida por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien destacó la importancia de este logro tanto para la comunidad como para el turismo y las empresas locales. "Estamos celebrando los tres años de esta tarjeta, cuyo principal objetivo es ofrecer beneficios a los vecinos de nuestra ciudad", afirmó la autoridad comunal, quien agregó que "la tarjeta cuenta con más de 150 convenios firmados y ofrece descuentos en combustible, vestuario, deporte, salud, mascotas, alimentación, librería, belleza, hogar, entretenimiento, entre otros productos y servicios".

Por su parte, Sebastián Timis, jefe de Operaciones y Comercial de TABSA, detalló que el premio es un viaje para cinco personas, con un valor aproximado de $500.000. "Nos llena de alegría participar en esta iniciativa, acercando nuestros servicios a la comunidad, especialmente a Isla Magdalena, destino que queremos hacer accesible para todas las familias", indicó Timis. Además, el representante de la empresa de transporte marítimo, agregó que los usuarios de la tarjeta pueden disfrutar de un 40% de descuento en excursiones a Isla Magdalena, siendo un beneficio válido hasta marzo de 2025.