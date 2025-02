VERTICE TRAVEL Y NAVIMAG FERRIES SELLAN ALIANZA PARA POTENCIAR EL TURISMO EN LA PATAGONIA

Esta colaboración permitirá a los pasajeros de Vértice Travel disfrutar de un viaje único a bordo del ferry Esperanza de Navimag, navegando por los fiordos y canales que conectan Puerto Montt y Puerto Natales, en un trayecto de cuatro días y tres noches con un servicio todo incluido.

A partir del 1 de abril de 2025, y con proyección de extensión más allá de marzo de 2026, esta alianza se convertirá en una nueva puerta de entrada para los viajeros que desean explorar la majestuosidad de la Patagonia a un ritmo más pausado, conectado con la naturaleza y la cultura local.

Con esta asociación, Vértice Travel incorpora la travesía de Navimag Ferries al abanico de experiencias que ofrecen, a través de sus dos rutas, permitiendo que turistas de todo el mundo puedan acceder a la Patagonia de una forma distinta. Navimag Ferries, por su parte, se posiciona como el proveedor naviero que, a través del Ferry Esperanza, facilitará la navegación entre Puerto Montt y Puerto Natales reforzando su rol como un actor clave en la conectividad en la zona más austral de Chile.

“Esta alianza nos permite llegar a la Patagonia no de forma express desde Santiago vía vuelo directo, sino en un viaje pausado, de 1.700 km, que permite al turista detenerse, navegar los Fiordos, conocer el último asentamiento Kaweskar y maravillarse con los canales e islas vírgenes no intervenidas en la Patagonia”, destacó Javier Rojas Morales., gerente comercial de pasajeros de Navimag. Puerto Natales ha experimentado un crecimiento exponencial consolidándose como un destino de clase mundial. Esta alianza contribuirá a enriquecer la experiencia de los visitantes al ofrecer una travesía que no solo los acerca al Parque Nacional Torres del Paine, sino que también los invita a conocer la cultura, historia e identidad de la región.

"No se trata solo de un medio de transporte, sino de una verdadera inmersión en los paisajes y la vida de la Patagonia. Todos los pasajeros que viajan a bordo del ferry Esperanza recorren Puerto Natales, conocen su cultura y su gente", enfatizó Rojas Morales. Desde Vertice Travel, su gerente de turismo receptivo Juan Pablo Ozaki, destacó la importancia de esta alianza para la promoción del destino.

"En Vértice Travel, creemos que viajar a la Patagonia, más que un destino, es una experiencia. Gracias a esta alianza con Navimag Ferries, ofrecemos a nuestros pasajeros la oportunidad de descubrir la majestuosidad de los fiordos patagónicos en un viaje único. Además, esta travesía marítima complementa perfectamente la aventura de quienes visitan Torres del Paine, permitiéndoles vivir la Patagonia en toda su inmensidad, desde el mar hasta las montañas.

"La alianza entre Vértice Travel y Navimag Ferries comenzará a operar en abril de 2025 y se extenderá, en principio, hasta marzo de 2026. Las rutas estarán disponibles tanto en temporada de invierno (del 1 de abril al 13 de octubre) como en temporada alta (del 17 de octubre al 31 de marzo). Esta colaboración es la primera acción conjunta entre ambas empresas y marca el inicio de un trabajo en sinergia para fortalecer el turismo en la región, ofreciendo a los visitantes una experiencia auténtica y sostenible.

