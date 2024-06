VI FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL DE LA VOZ CERRÓ DOS VELADAS CON GRANDES INTERPRETACIONES

En su VI edición el Festival del Cantar Vecinal de la Voz, volvió a hacer vibrar el Teatro Municipal "José Bohr" por medio de dos grandes veladas que tuvieron de todo: el constante aliento de las distintas agrupaciones vecinales que se hicieron presentes para apoyar a sus representantes, el lanzamiento de canciones inéditas de artistas locales, y una gran puesta en escena que le brindó a dos noches mágicas llenas de música, una serie de grandes espectáculos.



Una cita de acceso gratuito y organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, que año tras año cobra cada vez más fuerza por medio de un ambiente increíble, la presentación de grandes voces locales y un público que siempre se muestra muy participativo.



Respecto al balance de las dos noches festivaleras, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, destacó que "cada vez tenemos más competidores en una muy linda y pareja competencia, muy lindo público con barras organizadas de las distintas juntas de vecinos que fueron partícipes de un festival que busca darle el espacio a muchas personas que tienen muy buena voz y cantan siempre, pero en un ambiente familiar o no tan grande, y ahora pueden ser parte de una instancia que cuenta con una gran producción, donde tuvimos una banda del festival en vivo que le dio un valor agregado a este gran espectáculo que fue transmitido por las redes sociales del municipio", señaló la autoridad local.



Luego de registrar nuevamente un récord de inscritos con 45 intérpretes, en la primera velada debutaron los 12 cantantes clasificados, quienes con gran desplante escénico dieron a conocer sus voces, logrando una reñida competencia ante la cual, el jurado para entregar su veredicto, no la tuvo nada fácil. Para la segunda y final noche, los seis artistas clasificados sacaron lo mejor de sí, haciendo vibrar a un público que durante las dos jornadas no dejó de alzar pancartas, fijar lienzos, revolotear globos y salir a bailar a los pasillos del teatro.



Por medio de la animación de Miguel Ángel Castillo, sobre el cierre del festival se dio a conocer a los tres intérpretes ganadores, siendo el primer lugar para Francisca Flores, representante de JJ.VV José Miguel Carrera, con la canción "En vano". El segundo fue para Esthefany Martínez de la JJ.VV René Schneider, tras interpretar el tema "Esa hembra es mala". En tanto, el tercer puesto fue para Juan Pablo Lavadie, miembro de la JJ.VV Cecil Rasmussen, con la canción "Niña".



De esta manera, la ganadora de esta VI edición, Francisca Flores, agradeció la vitrina que genera este tipo de espectáculos para los artistas locales. "Estoy muy emocionada y contenta, la verdad no me lo esperaba, todos los participantes somos muy buenos y desde el primer día, todos los competidores estábamos impresionados de la gran cantidad de talento que existe en nuestra región", destacó Flores, quien añadió que "hace muchos años que no cantaba como solista, hubo una gran cantidad de público y estoy muy agradecida de la banda del festival y la organización".



Pero no todo fue competencia, entre los bloques de ambas jornadas hubo grandes bandas y artistas invitados. El público pudo disfrutar de la gran voz de la soprano América Farias, la calidad y acompañamiento de la Orquesta Lesprod, y bailar y cantar al ritmo del grupo Rumbayá.



Fue así como esta gran fiesta que busca promover y descubrir nuevos talentos artísticos musicales de los distintos barrios y sectores de Punta Arenas, tanto en sus zonas rurales como urbanas, toma cada vez más fuerza y sentido de pertenencia entre los vecinos de la comuna.







