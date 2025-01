VIAJE EN MOTO DE MATRIMONIO CHILENO POR PATAGONIA ARGENTINA TERMINA EN TRAGEDIA: LA MUJER MURIÓ Y EL ESPOSO ESTÁ GRAVE

El viaje de una pareja chilena por la Patagonia argentina tuvo un trágico desenlace tras un choque que resultó en la muerte de la mujer y la hospitalización de su esposo en estado grave en un centro asistencial trasandino.

Carlos Espinoza (58) y Mónica Silva (65), casados hace 36 años, comenzaron a mediados de diciembre un viaje en el que recorrieron 3.164 kilómetros desde Concepción hasta Ushuaia, Tierra del Fuego (del lado argentino).

De acuerdo con lo señalado por la hermana de Carlos, Mónica Espinoza, a LUN, la última conversación que tuvo con él fue el 2 de enero, cuando lo llamó para saludarlo por su cumpleaños. A las 14:50 del mismo día recibió la llamada de la Segunda Comisaría de Río Grande informando que la pareja había chocado en su moto contra una barrera de contención en la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 2.865.

Hijos de la pareja viajan a Argentina

Lamentablemente, Mónica Silva perdió la vida en el lugar , mientras que Carlos fue internado de gravedad en el Hospital de Río Grande de Argentina. Según lo comentado por testigos a medios trasandinos, el accidente estaría relacionado con una fuerte ráfaga de viento que podría haber desestabilizado a la moto.

Mónica Espinoza relató que el matrimonio “viajó con una pareja de amigos del club de motoqueros de Concepción. Los médicos les dijeron que a Carlos lo intervinieron, pero la operación no salió tan bien como esperaban. De todas maneras no les entregaron mayores detalles porque son amigos, no familiares. Mis sobrinos (hijos de Carlos y Mónica Silva) van camino a Argentina para hacerse cargo de la situación".

"Carlos nunca había tenido un accidente con la moto. Nunca. Esto es tremendo para nosotros", concluyó su hermana.

Fuente: t13.cl



​



​