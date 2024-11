XXVIII PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA

Bajo el lema: «Con María Caminemos al Encuentro con Jesús» se llevó a cabo la Vigésima Octava versión de la Peregrinación a la Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicada en el Centro Geográfico de Chile en el kilómetro 57 al sur de la ciudad de Punta Arenas que contó con la participación de 200 peregrinos que hicieron oración y reflexión a través de las cinco estaciones presentes a lo largo del camino, para concluir con la celebración de la Eucaristía.

La actividad comenzó el viernes 22 de noviembre con la previa a este hermoso homenaje a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en la Escuela La Milagrosa, donde se reunió la Familia Vicentina y Diocesana para preparar mente, alma y corazón para ir con María el encuentro con Jesús. La jornada fue animada por la Banda “Cristo, Vida y Rock and Roll”, teniendo diversos momentos de animación y reflexión que concluyeron con la Adoración al Santísimo presidida por el P. Bernardo Astudillo, Párroco de Nuestra Señora de Fátima.

El sábado 23 de noviembre, los peregrinos se dieron cita a las 07:30 de la mañana en el retén de Carabineros de Agua Fresca, para comenzar la peregrinación con la primera estación de «Envío» con la bendición del P. Pablo Vargas CM y la animación de la Banda “Cristo, Vida y Rock and Roll”. El clima, como es costumbre en la Patagonia, no dejó de sorprender y complicar por momentos el camino, donde las ráfagas de viento alcanzaron los 80 kilómetros, no siendo impedimento para que los peregrinos lograran con el objetivo… llegar a los pies de la Virgen de la Medalla Milagrosa y participar de la Eucaristía, la que se inició a las 15.00 hrs., presidida por el P. Fredy Subiabre, Vicario General de la Diócesis, y concelebrada por sacerdotes y diáconos de la Diócesis.

La Familia Vicentina de Punta Arenas, agradece a todos quienes participaron de esta nueva versión de la peregrinación al centro geográfico, en especial a todos los Centros Educativos Vicentinos de Chile, que fueron representados por funcionarios, estudiantes y directivos, afianzando los lazos de hermandad, compartir fraterno de Copiapó, Valparaíso, Santiago y Tomé.

Una experiencia espiritual transformadora entorno a la figura de la Virgen de la Medalla Milagrosa (Rodrigo Salazar Cárdenas - Área Comunicaciones Escuela La Milagrosa).

Texto y fotos El Amigo de la Familia (domingo 24 de noviembre)





